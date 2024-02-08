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南極添「華夏龍脈」 秦嶺考察站啟用 建築設計源自南十字星 習近平賀「豐碩成果」

【明報專訊】中國第五個南極考察站經過兩個月建設，昨（7日）宣布開站，新站以「華夏龍脈」秦嶺命名。國家主席習近平當天致信表示熱烈祝賀，稱中國極地事業在中共領導下，40年來從無到有、由弱到強，取得了豐碩成果。另邊廂，美國智庫曾稱新站的選址將威脅澳洲、新西蘭情報安全，中國外交部昨日回應，中國始終按照南極條約體系相關規定開展活動。

秦嶺站開站活動在北京同步舉行，國務院副總理何立峰出席並宣讀習近平賀信。賀信指出，40年來，一代代極地工作者勇鬥極寒、堅忍不拔、拼搏奉獻、嚴謹求實、辛勤工作，取得了豐碩成果；中國南極秦嶺站的建成，將為中國和全世界科學工作者持續探索自然奧秘、勇攀科學高峰提供有力保障；希望廣大極地工作者以此為契機，繼續艱苦奮鬥、開拓創新，同國際社會一道，更好地認識極地、保護極地、利用極地，為造福人類、推動構建人類命運共同體作出新的更大的貢獻。

選址海域距南極點最近

秦嶺站選址羅斯海的恩克斯堡島，該處是距離南極點最近海域。該站是中國在南極繼長城站、中山站、崑崙站和泰山站之後的第五個科考站（見圖），也是新時代中國建立的第一個常年科考站，預計可接待度夏考察人員80人，越冬考察人員30人。央視新聞引述國家海洋局極地考察辦公室主任沈君介紹，秦嶺站填補了中國在該區域科學考察空白，也為各國研究地球系統中的能量與物質交換、海洋生物生態和全球氣候變化提供重要支撐。

新華社指出，秦嶺站以中華民族的祖脈秦嶺命名；秦嶺是中國南北分水嶺，連接東西，和合南北，孕育萬物，是綿延傳承中華歷史文化記憶的一個精神象徵。極地考察辦公室副主任龍威則介紹，秦嶺作為橫貫中國中部的古老山脈，被尊為「華夏文明的龍脈」，新站所處區域同樣也有一條作為南極洲東西地理分界線的橫貫山脈。

面積最大中國南極科考站

秦嶺站主體建築設計理念來自鄭和下西洋導航所使用的南十字星，包括主體建築、地球物理觀測棟、高空物理觀測棟、大氣觀測棟等獨立科研設施。整體建築面積5244平方米，是中國南極科考站中面積最大。該站從2012年底開始調研選址到目前主體結構完工，歷經了十多年時間。

新能源佔六成

可抗超低溫、強風、強腐蝕

在建設方面，秦嶺站呼應綠色、環保、節能的設計理念，採用降低能耗的規劃設計，兩翼的度夏宿舍在冬季人少時可以關閉。建築內部充分利用太陽能和風能，新能源比例達到60%，減少對南極環境的影響。

恩克斯堡島位於南極洲下降風最強的地區之一，秦嶺站採用輕質高強建築技術與材料，可以抵抗零下60℃超低溫及17級風力（每小時234公里風速），和海岸環境的強腐蝕。

接下來，秦嶺站將進行科研、能源等配套設施建設工作，全面進入運行階段。

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相關字詞﹕習近平 南極洲 南極科考站 秦嶺站

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