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外國使館微博成「哭牆」 評論：言論管控「租界」

【明報專訊】美國駐華使館微博帳號近日一則最新帖文（有關保護長頸鹿）留言，聚集了大量中國網民宣泄對中國經濟的不滿，該條微博現已被禁止發表評論，中國網民又「轉戰」印度大使館微博帳號。有評論形容，外國使館微博審查政策有別國內帳號，已成為內地網絡言論管控的「租界」。

前評論員：平台難關評論區

目前給該條累積了17.7萬條評論的「長頸鹿」微博留言時，新浪微博平台會提示「目前伺服器資料同步可能會有延時，所以麻煩耐心等待」。美國之音引述前微博審查員劉力朋說，因涉及到外國官方帳號，平台不方便像國內帳號那樣直接關閉評論區。他稱針對美國使館的審查策略一般來自於中國網信辦，意味着新浪的審查員不能隨意更改現行審查策略。

美使館近日的新微博帖文評論下，已不見對中國政府的批評，而是充斥讚揚美國政府的言論，以及針鋒相對批評美國的評論。

不少網民轉戰印度駐華使館微博帳號留言，在該帳號2日發布的3月「灑紅節」活動貼文下，截至昨傍晚已有逾6000個留言，包括「真正的東方大國」、「羨慕不斷新高」、「祝福三哥」等。昨下午使館新發布一條關於印度經濟創新的貼文下，亦有不少留言「亞洲之光」、「趕快潤（run）」、「你們股市怎麼創新發展教教鄰國」。

相關字詞﹕中國經濟 審查員 新浪微博 言論自由

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