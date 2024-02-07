11研究生「自毁式舉報」 大學導師學術不端炒魷

內地學生舉報導師需要極大勇氣，因為一旦失敗，不僅求學之路隨時斷絕，日後在有關專業範疇也難以發展，央媒光明網評論形容這次事件是11位「勇士」的「自毁式舉報」，堪稱悲壯。

昨日處理結果一經發布，話題隨即佔據社交平台熱搜榜高位。其中一條有5萬多人點讚的留言是「祝那11名同學前程錦繡，路途坦蕩」；有教育博主稱11人「為了正義與良知賭上了自己的未來，令人欣慰並稱快的結局是他們勝利了」。人民網也發表評論，稱華中農大不捂蓋子，不護犢子，堪稱標杆。

《北京青年報》此前報道，黃飛若所帶的15名研究生中，有11人（9名碩士、兩名博士生）1月16日公開一份125頁材料實名舉報黃飛若，詳盡指控黃參與或指導的多篇論文存在各種學術造假，黃還經常在發表論文時為毫不相干的學生、自己妻子署名，並剋扣研究生的勞務費。

舉報學生：不想帶着假東西畢業

參與舉報的學生表示，他們準備了一個多月準備舉報材料，因為不想帶着假的東西畢業，也不希望再有師弟師妹誤選黃飛若作為導師。

位於武漢的華中農大昨通報，在學術方面，黃飛若作為通訊作者發表的10篇論文存在偽造、篡改實驗數據和圖片，兩篇論文不當署名；一項科研項目的申請書和一項科研項目的結題報告使用了存在學術不端的論文；主編出版的《飼料智能加工生產學》教材重複了他人出版教材的部分內容，且未註明出處。在師德師風方面，黃飛若存在指導學生失職失責、言語不當、敷衍教學問題；在財務方面，黃飛若存在對部分研究生少發助研津貼問題等。學校也通報批評動物科技學院，對學院相關責任人作誡勉談話、批評教育等處理。

15研究生獲更換新導師

經學校組織師生雙向選擇，黃飛若指導的15名在讀研究生均已落實新導師。有此前參與舉報的同學表示，更換新導師後，也重新更換了研究課題，將延期畢業。