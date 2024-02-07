中國海警稱黃岩島驅逐菲海警船

不久前中方曾宣布，1月28日驅離4名非法闖入中國黃岩島礁盤活動的菲方人員。中國海警局新聞發言人甘羽當時稱，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，始終堅決反制菲方侵權行徑。

菲律賓海軍南海（菲稱「西菲律賓海」）發言人特立尼達（Roy Vincent Trinidad）昨表示，菲律賓海軍2023年在南海總計成功執行28次輪換和補給任務；14次派往仁愛礁的任務中，有3次遭到中方阻攔或水炮射擊，分別發生在8月、11月和12月。

特立尼達也表示，所有其他航班都暢通無阻，「沒有進行任何非法行動」。至於仁愛礁補給，他稱由於船舶狀况和不利天氣條件，有關任務進行了更多重新安排。他也澄清，中國海上民兵出現並不意味着非法行動或騷擾。

2月2日，菲律賓武裝部隊發言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）亦通過社交媒體發文，表示成功派出船舶補給停泊在仁愛礁的舊軍艦，過程未受中國阻撓。對此，中國海警表示「菲方一艘小型民船對其非法坐灘仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警全程跟監管控」。