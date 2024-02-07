楊恒均判死緩 澳總理憤慨「提最强烈交涉」

「楊博士健康狀况不佳，這樣的刑罰對他而言非常嚴苛。我方將繼續在各層級提出最强烈的交涉。」阿爾巴尼斯說，「我方已清楚表達，將盡力配合中方，但遇到不同意的問題會堅決反對。我們堅決反對中方的嚴苛刑罰。」澳洲社會各界正敦促政府對楊恒均提供支援。前一日，澳洲政府已就此事召見了中國駐澳大使肖千。

中澳關係近年一度陷入僵局，最近出現回暖迹象。去年11月，阿爾巴尼斯應邀參加中國國際進口博覽會開幕禮，正式訪問中國。同月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，阿爾巴尼斯對中國國務院總理李强提出訪問澳洲的邀請。阿爾巴尼斯周二拒絕回應是否會取消這次邀約，「我們會對中方傳遞直接、清晰、明確的回應。雙方外交磋商不會透過傳媒進行」。

北京促澳尊重中國司法主權

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，前一天已經介紹了澳洲籍被告人楊恒均間諜案宣判情况。「我要强調的是，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案。我們敦促澳方切實尊重中國司法主權。」