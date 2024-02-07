明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

楊恒均判死緩 澳總理憤慨「提最强烈交涉」

【明報專訊】澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周二（6日）公開表示，澳方已就澳籍華裔作家楊恒均（楊軍）被北京法院以間諜罪判處死緩一案，向中方表達憤慨並提出交涉。

「楊博士健康狀况不佳，這樣的刑罰對他而言非常嚴苛。我方將繼續在各層級提出最强烈的交涉。」阿爾巴尼斯說，「我方已清楚表達，將盡力配合中方，但遇到不同意的問題會堅決反對。我們堅決反對中方的嚴苛刑罰。」澳洲社會各界正敦促政府對楊恒均提供支援。前一日，澳洲政府已就此事召見了中國駐澳大使肖千。

中澳關係近年一度陷入僵局，最近出現回暖迹象。去年11月，阿爾巴尼斯應邀參加中國國際進口博覽會開幕禮，正式訪問中國。同月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，阿爾巴尼斯對中國國務院總理李强提出訪問澳洲的邀請。阿爾巴尼斯周二拒絕回應是否會取消這次邀約，「我們會對中方傳遞直接、清晰、明確的回應。雙方外交磋商不會透過傳媒進行」。

北京促澳尊重中國司法主權

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，前一天已經介紹了澳洲籍被告人楊恒均間諜案宣判情况。「我要强調的是，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案。我們敦促澳方切實尊重中國司法主權。」

相關字詞﹕中澳關係 間諜案 楊恆均 澳洲

上 / 下一篇新聞