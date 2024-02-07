京地鐵雪下追撞屬「人禍」 追責18人

報告指應對不足 人員操作不當

新華社報道，北京市應急管理局公布的事故調查報告認定，地鐵昌平線列車追撞是一宗生產安全責任事故，導致130人骨折（此前通報102人骨折），3人重傷、70人輕傷，事故造成直接經濟損失約950.8萬元人民幣。

北京市交通委員會在事發次日通報時，稱初步調查事故原因為「雪天軌滑導致前車信號降級，緊急制動停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成與前車追尾」。最新報告則指出，事故直接原因為：當日，北京地區處於暴雪橙色預警期，事發地區正在降雪，北京地鐵公司應對準備工作不夠充分，雪天限速、降速等安全措施不夠具體；行車調度員在線路堵塞未完全排除下解除032車扣車，且未告知032車司機前方024車區間臨時停車；032車司機人工駕駛過程中，在系統提示減速後未及時採取制動措施；制動措施採取後受降雪影響，鐵軌軌面濕滑，輪軌黏着系數降低，032車制動距離延長，導致與前方區間臨時停車的024車發生追尾事故。

目前除了18人被追責問責，警方也對事故相關責任人員立案調查，北京地鐵公司按規定處理相關人員。