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雪路長塞不勝寒 電動車變手推車 困半路不行駛不開暖氣也掉電 車內裹被捱凍

【明報專訊】內地春運正經歷15年來最強的雨雪冰凍惡劣天氣，與當年不同的是，今年春運大多數人自駕車出行，而電動車亦正迅速普及化。內地媒體報道，中部地區近日大批被困高速公路上的汽車，最慘的莫過於電動車，就算車不挪動也「掉電」，半路又沒有充電樁，有電動車司機不敢開暖氣而要捱凍，許多沒電的電動車要等拖車，也有司機推車去數公里外充電。

租車自駕返鄉熱潮 新能源車訂單增5倍

今年春運40天，預計72億人次自駕出行，佔整體出行量80%。「央視財經」報道，自駕出行帶動租車市場火爆，今個農曆新年，租車訂單量按年增加2倍以上，其中，新能源車輛預訂增長5倍；95後的租車訂單佔比超四成，按年增加80%。報道指，僅上海地區，租車預訂量已增長近300%。

不過自駕車熱潮遇到嚴酷雨雪天氣，也導致史上罕見的「凍車」情况。據「第一財經」報道，包括湖北、河南、安徽多地的高速公路因極端雨雪天氣出現嚴重堵塞，大批車主被困在回鄉的高速公路上超過12個小時，飲食休息出現困難，甚至有車主晚上棄車前往高速公路沿線村莊投宿。

到達充電站 見排起長隊

其中，新能源汽車難以「勝寒」，該車種在低溫地區面臨續航能力「打折」和充電問題。據報道，在湖北仙桃，困在車上近30小時的網約車司機楊星表示，自己計劃從武漢到恩施過年，卻遇上凍雨、暴雪。「520公里的路原本只要6小時，現在已經被困在車上近30小時，氣溫零下8度，電動車不行駛、不開空調也掉電，只能坐在車裏往身上裹被子 」。

楊星駕駛的電動車電量即將告罄，而最近的高速充電站仍有4公里路程，前方的車輛已出現需要人工手動推車的情况。另外還有車主抱怨，當他們到達服務區充電站時，發現充電站也排起了長隊。

報道引述廣汽研究院動力電池技術人員指出，類似楊星的車輛長時間在戶外零下3至8度的低溫環境，且擁擠的路况下，預計6小時電量將下降15%。廣汽研究院曾測試一台65度電的純電動車，在零下9度、車內空調開至22℃、車輛滿電且完全靜止條件下，可以持續供暖28小時。

該人員還稱，低溫也將影響電池的充電時間，「在戶外零下的環境，電池在低溫的停留時間長，必須等待電池預熱，才能進行長時間充電」。

中央撥1.4億促暢通春運公路

據湖北省交通部門昨日消息，受凍雨影響，全省高速公路有180公里路段需緩行，涉及9條高速公路，約4000輛車輛。目前高速公路的堵塞正逐步緩解。中央財政部、交通部昨宣布緊急下達1.41億元，支持河北、湖北等11個省市，按照「隨下隨清、雪停路通」原則，開展公路剷冰除雪、疏導分流等搶通保通工作，保障春運公路順暢。

南方雨雪冰凍天氣還沒結束。氣象台預計至7日（今日），重慶、貴州、湖北等地部分地區有大到暴雪，局部大暴雪。預計明日（年廿九），南方降水開始減弱、減少，大除夕大部分地區將以晴好天氣迎接農曆新年。

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