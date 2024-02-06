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返鄉客困高速缺水糧 有棄車離開有煮雪喝

【明報專訊】內地正遭遇15年來最大範圍雨雪冰凍天氣影響，令春運開車回家過年旅客備受煎熬，大量車輛被困高速公路，堵車車龍看不到盡頭。有司機滯留高速逾30小時，被迫在雪地升火燒水，甚至有人棄車離開高速。湖南湖北多地為高速滯留旅客送物資，亦有村民開挖機將食物托舉送達。

《南方都市報》報道，楊先生從湖南岳陽東自駕開往益陽南縣，以往車程只需要1小時40分鐘左右，但他們這次開了11個半小時才回到家中。「一個爬坡點等了2小時。因為結冰打滑，很多車開不上去。」楊先生描述，「撬開的積雪像石塊一樣」，他看到有很多私家車被臨時拋棄，還有一輛車因為打滑，使勁加油，結果起火了。

另一名網民稱，她從長沙到常德都花了10多個小時，「昨天下凍雨那會，5分鐘看到10多起事故」。她提醒其他人，要準備防滑鏈。

多地為滯留旅客送物資 有挖土機送食物

「紅星新聞」昨引述司機康先生稱被困高速30多個小時，準備的吃喝物資已經耗盡。他稱此前將物資分給了被困在高速上的其他人員，由於飲用水已經喝完，他和妻子已經開始煮雪喝水。滯留在湘西花垣縣高速上的王女士亦表示，「我們是從廣州那邊過來的，被堵路上20多個小時沒吃過一口暖食，喝過一口熱水，心裏非常着急難受。」

湖南省財政廳緊急下撥資金350萬元人民幣，由各市州統籌用於高速公路塞車路段車輛人員救濟。而各地應急管理局及有關鄉鎮亦抽調人員，為滯留旅客送去麵包、八寶粥、礦泉水等物資，暫時解決滯留人員溫飽問題。甚至有村民開來挖土機將食物托舉送達。

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