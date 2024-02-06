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多地積雪壓塌市場頂棚 湖南1死13傷 官方下令停用有積雪棚屋

【明報專訊】湖南和湖北分別有農貿市場因積雪壓塌頂棚意外。其中湖南益陽市南縣集貿大市場昨（5日）上午頂棚倒塌，有多人被困。經3小時搜救，被困14人全部救出，其中1人死亡。湖北潛江市一菜市場頂棚倒塌，造成1死1傷。另外湖北荊州長江大學食堂亦被積雪壓垮，幸學生放寒假無人受傷。湖南省發文嚴令，所有有積雪的大跨度框架結構建築物、棚屋一律停止使用。

「央視新聞」報道，湖南益陽市南縣人民路的集貿大市場昨晨10時15分許垮塌，面積約1000平方米，有人員被困。截至下午1時，搜救工作全部結束，被困14人已全部救出。事故共造成1死13傷，傷者正在醫院救治，暫無生命危險。

據網上短片顯示，事發時，市場上方的彩鋼棚大片掉落，鋼棚上有積雪。據附近眼鏡店商戶王明表示，倒塌發生時他聽到了「轟」的一聲，「好多人都聽到了，都出來看了」。據他所述，倒塌的大棚下面有人擺攤賣菜。亦有商戶表示，最近幾天當地下了很大的雪，積雪厚度達到20公分。他今年40多歲，這種程度的大雪只在2008年見過。

據現場商戶表示，在垮塌的農貿大棚中擺攤的商戶大多來自周邊農村，當日賣完菜就會返家，近日因大雪所以來擺攤的商戶較少。據其透露，「遇難者以前也是這裏的商戶，後來搬走了，她今天應該是過來幫別人看攤子。」

據該集貿市場負責人表示，市場棚頂上的積雪過往都有清理，但是這幾天雪太大了，還沒清除完，「現在事故現場還在清理中。」

湖北菜市場1/4頂棚塌陷 1死1傷

另據「央廣網」報道，湖北潛江市老新鎮菜場4日上午7時許倒塌，約有四分之一的頂棚塌陷，目前已造成一人輕傷，一人送到醫院後搶救無效死亡。有關部門已在現場處置。據網民發布影片顯示，菜市場的頂棚大片垮塌，並伴隨大量積雪落下。當地商戶稱，地面積雪約有10厘米。

有大學食堂垮塌 學生放寒假避劫

另外，有網民爆料，湖北荊州長江大學的食堂因積雪垮塌。網傳圖片顯示，食堂頂部出現沉陷，大門一側牆體向內發生傾斜，部分牆體已完全脫離塌向食堂內部。食堂負責人證實，2月4日凌晨長江大學西校區三食堂被積雪壓垮。據該負責人稱，學校目前已經放寒假，三食堂1月15日就已經關閉暫停營業。

內地近日迎來2009年以來冬季最強雨雪冰凍天氣，造成多處災害事件。湖南張家界的著名旅遊景區「七十二奇樓」內一茶館棚頂，4日亦因積雪壓塌坍塌，造成20多人受傷。

有鑒於此，湖南省低溫雨雪冰凍災害應急指揮部辦公室發布緊急通知，要求各級各地加強大跨度框架結構建築物安全防範。通知要求，迅速再次對民眾自建各類簡易棚屋、農業大棚、集貿市場、加油站、體育場館、停車場等鋼構架構築建築物進行分類巡查、企業自查，發現隱患要第一時間進行應急處置，第一時間進行避險轉移。

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