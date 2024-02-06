日媒：美日聯合演習首列中國假想敵 設想台灣「緊急情况」

日媒：改敵國名稱顯日美危機感

據共同社報道，此次電腦模擬練習於2月1日開始，預計持續到周四（8日）。演習設想台灣地區出現「緊急情況」。此前演習中，曾用臨時名稱指代「敵人」。報道指，因越來越多的人擔心中國大陸會在幾年內武力入侵台灣，因此，此次更改敵國名稱，可以說是日美強烈危機感的表現。根據日本保密法，日本防衛省已將這一場景列為「特密」。

美日兩國自1986年開始，大概每隔一年舉行一次「利刃」和「利劍」聯合演習，兩國存在多個設想非常時期的共同作戰計劃。其中，有關台灣有事的作戰計劃原案已於去年年底完成。此次「利刃」演習的結果將反映到今年年底前編寫的最終計劃中，並通過2025年的「利劍」演習進行驗證。

演習用實際地形圖 澳洲首參與

此次演習，除敵國名稱使用「中國」外，演習的地圖也採用了實際地形圖。據美國《星條旗報》報道，美軍印太司令部表示，本次演習的主題圍繞台海發生所謂「緊急情况」進行。除了日本自衞隊和美國軍隊外，澳洲今年也首次參加了這一演習。

另外，美國海軍和日本海上自衛隊上周在菲律賓海也舉行了聯合演習。下轄「卡爾·文森」號航母的美國第一航母打擊群指揮官、海軍少將卡洛斯·薩爾迪耶洛（Carlos Sardiello））表示：「我絕對相信，本航母打擊群能夠有效、安全地執行其被設計執行的任務」，即使是對付中國導彈。他補充說，該航母打擊群「展示了國家（美國）的軍事實力」。