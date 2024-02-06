孫志剛涉貪遭踢出黨 田惠宇受賄判處死緩

【明報專訊】農曆新年臨近，內地反腐唯未停。昨日，經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛給予開除黨籍處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。另外，湖南省常德市中級法院一審公開宣判招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易、泄露內幕信息一案，對被告人田惠宇以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行。
通報：十八大後不收手 性質嚴重
孫志剛因涉嫌嚴重違紀違法，去年8月接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。據中紀委國家監委網站昨披露，經查，孫志剛喪失理想信念，貫徹落實黨中央重大決策部署不力，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神；違反組織原則；廉潔底線失守；干預和插手司法活動；不重視家風建設；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具等。
通報稱，孫志剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。
另據「央視新聞」報道，昨日，湖南省常德市中級法院一審公開宣判招商銀行原黨委書記、行長田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易、泄露內幕信息一案，對被告人田惠宇以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
北航副校涉貪被捕
最高檢察院昨亦披露，北京航空航天大學原黨委常委、副校長張廣涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。
日前，經最高檢察院指定管轄，江西省檢察院依法以涉嫌受賄罪對張廣作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。