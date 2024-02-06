孫志剛涉貪遭踢出黨 田惠宇受賄判處死緩

通報：十八大後不收手 性質嚴重

孫志剛因涉嫌嚴重違紀違法，去年8月接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。據中紀委國家監委網站昨披露，經查，孫志剛喪失理想信念，貫徹落實黨中央重大決策部署不力，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神；違反組織原則；廉潔底線失守；干預和插手司法活動；不重視家風建設；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具等。

通報稱，孫志剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

另據「央視新聞」報道，昨日，湖南省常德市中級法院一審公開宣判招商銀行原黨委書記、行長田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易、泄露內幕信息一案，對被告人田惠宇以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

北航副校涉貪被捕

最高檢察院昨亦披露，北京航空航天大學原黨委常委、副校長張廣涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

日前，經最高檢察院指定管轄，江西省檢察院依法以涉嫌受賄罪對張廣作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。