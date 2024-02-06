楊恆均被判死緩 澳表震驚召華大使 涉間諜罪拘押逾5年 汪文斌：依法審案

楊恆均現年58歲，2019年1月在廣州機場被捕，其後被控間諜罪，但他一直否認指控。昨日，外交部發言人汪文斌強調，法院嚴格依法審理案件，充分保障了楊軍的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，安排澳方旁聽了案件宣判。

據「澳洲廣播公司」（ABC）報道， 黃英賢（Penny Wong）昨發布聲明表示，澳洲政府將以最強烈的措辭回應。黃英賢表示，這一判決對楊博士、他的家人以及一直支持他的人來說都是令人痛心的消息。

楊恆均是湖北省隨州市人。1987年畢業於上海復旦大學，先後在外交部、海南省政府、香港中資公司任職。1997至2000年，楊恆均旅居澳洲，並於2000年獲得悉尼科技大學博士學位後、2002年入籍澳洲。

據路透社報道，楊恆均被捕後，曾在其寫給他攻讀博士的老師、悉尼科技大學教授馮崇義的信中表示，他曾在中國國安部工作長達十年，先後在香港和華盛頓工作，1999年舉家移民澳洲時辭去了中國國安部的工作，並於2002年加入了澳洲國籍。

評論多涉普世價值 微博屢被封

在胡錦濤擔任國家主席、溫家寶任總理的「胡溫時代」，楊恆均因網絡寫作在內地漸受關注。雖移民澳洲，楊恆均2010年底出版的《家國天下》中仍自稱「中國公民」。其網絡評論寫作多涉及普世價值，楊也常以「民主小販」自居。中共十八大後內地輿論環境日漸收緊，楊恆均的博客、微博也多次被封殺。

楊恆均隨即由「民主小販」轉為「代購小販」。其間楊恆均頻繁往來於內地、澳洲及美國。即使做網絡代購，楊仍有在微信群開設「學習班」，聲稱是為了傳遞文明社會的理念；還以「羊群」為名組建微信群組。「羊群」後因不明原因被迫解散。

2014年12月，35名來自世界各地的海外華文媒體社長協同成立了國際新媒體合作組織，楊恆均被任命為主席。

2021年秘密審判 屢延遲判決

自2019年1月在廣州被拘留後，同年7月楊恆均被正式拘留，8月被控涉及間諜罪。直到2021年5月，楊恒鈞才因間諜罪被秘密審判。但法庭一再延遲判決。

澳智庫：判決為中澳關係蒙陰影

楊恒均昨被判死緩讓不少人感到意外，尤其是當前正處於澳中關係回暖的關鍵時候。ABC引述澳洲著名智庫洛伊研究院（Lowy Institute）高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示：「這一判決給雙邊關係蒙上了一層陰影，並將持續一段時間，因為它有力地提醒人們，中國體制不透明，對外國的合理不滿無動於中。」

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