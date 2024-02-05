冰雪襲武漢 陸空交通瀕癱瘓 有客滯機6小時不適 報警求救23次未果

多列車停運 數百航班取消

中國鐵路武漢局集團官方微博昨發布公告稱，沿線地區普遍有凍雨、大雪，導致列車降速運行，動車組利用率嚴重降低，鐵路部門需暫停運行。公告呼籲旅客不要貿然前往火車站，應及時通過鐵路網站、各火車站官方微博等渠道關注列車停運、晚點等信息；「澎湃新聞」報道，鐵路上海站從3日開始迎來春運客流高峰，三大火車站候車室24小時開放，紓緩滯留旅客。受雨雪天氣影響，滬蓉方向列車延誤3到7小時不等。

武漢天河機場因強降雪天氣及路面評估情况，機場雙跑道關閉，至昨下午始重開。該機場僅上午截至10時已取消航班278架次。《瀟湘晨報》報道，多人3日在網上投訴，稱在天河國際機場搭乘南航航空CZ6513，飛機從上午11點延誤至晚上8點多，其後取消。其間，乘客不可下機，滯留飛機內近6個小時，甚至有乘客因呼吸困難撥打120醫療救護電話。

乘客稱欲下機 乘務員指「不要鬧事」

網傳短片顯示，一名女乘客稱，「我們從下午3點上飛機，一直到晚上將近9點。我們有老人有小孩，小孩被憋得滿臉通紅，老人已經不行了，跑到前面去想敲機長的門，工作人員說不要鬧事。」該女子說，23次致電報警，因機長不同意下機，不能開門。

南航昨在官方微博發文致歉，稱由於持續降雪導致飛機除冰時間大幅延長，並且除冰航班架次過多等原因，導致部分航班長時間延誤，其中一些航班後因跑道積冰關閉被迫取消。

多人困鄂高速缺油食物 當局：正核實

另外，多名網友昨在微博求助，稱暴雪下被困湖北高速十餘小時，高速封路、堵車，汽車沒油，缺食物和熱水，救援電話難打通。湖北省交通運輸廳稱對此非常重視，「正在核實情况進行處理」，稱高速封路是因為暴雪，網民反映的食物熱水等問題會陸續協調處理。

在安徽六安，有司機稱大雪天在高速上塞車，附近村民為司機和乘客送來熱水和食物。據現場司機方先生稱，還有村民請貨車司機回家吃飯取暖。

另據交通運輸部綜合調度指揮中心消息，受冰凍雨雪天氣影響，至昨日已有16省區市共封閉路段210個，涉91條高速公路、7條普通國道、20條普通省道，累計13,831公里，關閉收費站1665個，涉158條高速公路，其中青海的3個費站關閉長達48小時。