農曆新年各口岸料日均180萬人通關 增3.3倍復疫前

據「國家移民管理局」微信公眾號消息，預測大型國際機場口岸預計客流高峰主要集中在2月8至11日（臘月二十九至正月初二），以及2月16至17日（正月初七至初八），上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府機場日均通關人次預計分別達到8.3萬、3.9萬、3.6萬、1.6萬、1.6萬。

港澳陸路口岸日均約110萬

毗鄰港澳陸路口岸預計客流高峰主要集中在2月11至15日（正月初二至初六），珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人次預計分別達到30.5萬、9.9萬、7.8萬、6.5萬，深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸預計分別達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次，合計約110萬人次。

國產大郵輪「愛達·魔都號」將於2月14日自上海吳淞口國際郵輪港入出境，屆時入出境旅客將達8000人。

同時，國家移民管理局要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情况監測。加強勤務組織配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘。密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，對客流高峰期人員疏導、延時通關和交通保障等作穩妥具體的安排，共同保障口岸通關安全高效順暢。

移民局並提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情况，檢查出入境證件簽證是否有效，中國公民出境時需提前了解當地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。