寒假值班守校舍 教師轟形式主義 為「確保無安全隱患」 前線指苦不堪言

有被要求值班的教師發帖稱，為安全起見，學校斷水斷電；值班室是彩鋼瓦房，沒有取暖設備，正值嚴寒大雪天氣，值班教師只能一天三頓吃杯麵。

「頂端新聞」昨（4日）報道，河南中小學教師節假日被安排值班的現象較為普遍。有教師稱，除了值班，前線教師還要參加各種會議、寫報告、考核「學習強國」（習思想理論學習平台）積分等任務。

豫教師稱曾夜晚值班白天教學

有河南新鄭市一初中班主任任老師表示，執教5年來，除了周末外的所有節假日，教職工都要值班。「一天安排六七個人值班。白天值班結束，無縫交接，晚上值班的睡在學校值班室。可以正常睡覺，只是如果有電話打進來要接。」任老師憶述，某次其他學校出現了安全事故，自己學校安排教師值班，晚上睡眠時間只有四五個小時，白天還要教學。

駐馬店市一名縣城高中教師也表示，今年寒假，該校安排領導層值班。值班人員包括副校長及年級、辦公室、教研室的主任和副主任等。此外，暑假及勞動節、國慶等節假日均會安排輪班。「大過年的大家肯定不願意在學校值班，但是沒辦法。」

頂端新聞訪問的多數教師，對假期值班的安排持牴觸情緒。一名教師稱，有些教師在外地，或有出遊計劃不方便協調，需跟別人換班，但這也可能給別的教師帶來不便，讓教師群體在假期也不能完全放鬆。「很多教師對這個事情都很有看法，但是沒有人敢向上級反映問題。」

據目前在校值班教師介紹，值班內容多是巡邏校園，確保校內無閒雜人員、無安全隱患；盡量確保在校生安全，班主任會及時和學生家長微信溝通情况。

鄭州市一名幼兒園教師說：「值班主要是為了安全問題，比如幼兒園水電接口較多。另外幼兒園裏養的有動植物，需要收拾（照顧）。」該幼兒園教師還稱，學校白天配兩三個保安，晚上只配一個，萬一夜間有安全事故，需教師向上級匯報。

內地《教師法》規定，教師享有按時獲取工資酬勞，享國家規定的福利待遇及寒暑假帶薪休假權利。

2019年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳曾印發《關於減輕中小學教師負擔進一步營造教育教學良好環境的若干意見》稱，切實減少對中小學校和教師不必要的干擾，把時間還給教師。

豫教局：僅規定有人值班 沒强制教師

河南登封市教育局工作人員對此回應，沒有強制要求各學校安排教師值班，僅規定學校在寒暑假有值班人員在崗，保證校園安全，具體事項學校自行安排。

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