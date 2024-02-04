菲推南沙群島旅遊 中業島露營寄宿

菲律賓《商報》昨（3日）報道，卡拉延鎮旅遊部門在該場菲律賓最大規模的旅遊博覽會設展，卡拉延鎮旅遊官員肯‧胡潘達介紹，當局2023年3月開始試行南沙群島之旅，首批體驗遊客是記者。之後，陸續吸引國內外遊客前往，大多數是釣魚和潛水愛好者，去年已接待至少80名遊客。

胡潘達表示，今年將組織4次南沙群島休閒旅行計劃，其中超過50%訂單已被預訂。旅遊費用從4萬到15萬披索（5600至21,100港元）不等，最貴是7日6夜玩4島的南海旅遊全餐。

菲再運坐灘艦物資 華：全程跟監

中菲近期爭端不斷，菲律賓繼1月21日向仁愛礁坐灘軍艦空投補給後，前日再派民船對該軍艦運送生活物資。中國海警昨強調全程跟監管控，重申中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，海警持續開展維權執法活動。菲律賓海軍發言人1日則表示，總統小馬可斯已批准採購該國史上首艘潛艇，以捍衛南海領土主權。

稱挫敗中國境內網絡攻擊

另據菲律賓資訊和通訊技術部昨通報，挫敗攻擊菲海警、總統網站等多個政府網站的網絡間諜行為，其中一個攻擊者來自中國聯通。菲律賓通訊社引述該部副部長Jeff Ian Dy表示並非指摘中國參與其中，只是發現「威脅行為者是在中國境內開展活動的」。