菲推南沙群島旅遊 中業島露營寄宿

【明報專訊】近期與中國持續爆發海洋爭端的菲律賓，正推動南海旅遊開發。在該國2024年旅遊博覽會（2月2日至4日）上，管轄菲控南沙島礁的卡拉延鎮官員力推前往南沙群島的獨特旅遊線路，包括到中業島（菲稱希望島）露營或寄宿，以及7天6晚的中業島、馬歡島、費信島和西月島之旅的南海旅遊全餐。
菲律賓《商報》昨（3日）報道，卡拉延鎮旅遊部門在該場菲律賓最大規模的旅遊博覽會設展，卡拉延鎮旅遊官員肯‧胡潘達介紹，當局2023年3月開始試行南沙群島之旅，首批體驗遊客是記者。之後，陸續吸引國內外遊客前往，大多數是釣魚和潛水愛好者，去年已接待至少80名遊客。
胡潘達表示，今年將組織4次南沙群島休閒旅行計劃，其中超過50%訂單已被預訂。旅遊費用從4萬到15萬披索（5600至21,100港元）不等，最貴是7日6夜玩4島的南海旅遊全餐。
菲再運坐灘艦物資 華：全程跟監
中菲近期爭端不斷，菲律賓繼1月21日向仁愛礁坐灘軍艦空投補給後，前日再派民船對該軍艦運送生活物資。中國海警昨強調全程跟監管控，重申中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，海警持續開展維權執法活動。菲律賓海軍發言人1日則表示，總統小馬可斯已批准採購該國史上首艘潛艇，以捍衛南海領土主權。
稱挫敗中國境內網絡攻擊
另據菲律賓資訊和通訊技術部昨通報，挫敗攻擊菲海警、總統網站等多個政府網站的網絡間諜行為，其中一個攻擊者來自中國聯通。菲律賓通訊社引述該部副部長Jeff Ian Dy表示並非指摘中國參與其中，只是發現「威脅行為者是在中國境內開展活動的」。