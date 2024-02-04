中部江淮大雪凍雨 南北高鐵大延誤 車站擠滿等待旅客 有滯留逾十小時

經過一夜凍雨，武漢昨日的路面和花草都裹上了一層厚冰，多個小區的樹木被凍冰壓斷，火車站擠滿因列車延誤而等待的旅客。「高鐵晚點」成為昨日微博熱搜詞，各地旅客紛紛分享最新晚點情况。

列車低速行駛 車程8小時變24

南京南站有乘客昨晚近11時發帖稱「D2493神秘失蹤，上面寫的已經晚點11個小時了」；差不多同樣時間，也有乘客在火車上發圖指「湖北的凍雨你沒事吧，晚點快450分鐘了我真的會謝」，圖片顯示時速67公里；而更多人分享的車速，是在時速50公里以下。

有在杭州東站上車的網民稱，8個多小時的高鐵車程變成了24小時，原定凌晨3時出發的列車不斷推遲，最後被告知停運，早上8時多換到其他班次，沒想到又超載，到安徽蕪湖站後實在超載太多，「被趕下了好多人」，她站了7個多小時總算到了漢口。

電網停電故障 電線結冰需清理

武漢鐵路部門公告，因受雨雪惡劣天氣影響，2月2日至3日由武漢開往北京、廣深、上海方向的部分直通車以及武漢局管內漢十線、漢宜線部分列車停駛。武漢鐵路昨早稱受低溫雨雪冰凍天氣影響，漢川至大福段發生供電網停電故障，影響D630、D5788、D5998等多趟列車。湖北鐵路集團宣布，今天新城快線列車全部臨時停運一天。湖北部分輸電線路出現覆冰，道路因積雪採取臨時管制措施，相關部門加派出人員，清理覆冰、積雪。

上海鐵路集團稱，停運2月3日至2月4日間39趟旅客列車。廣鐵集團通知，受湖北境內冰凍雨雪天氣影響，途經武漢地區部分高鐵出現不同程度晚點，為此增加退改簽窗口，今天凌晨臨時加開非高鐵列車（廣州東至武昌方向普速列車）疏導旅客。福建福州站、福州南站合共有22條趟高鐵停駛或晚點。連西部地區也受波及，西安鐵路集團通報，昨途徑咸陽北站、禮泉南站、永壽西站、西安車站、乾縣站等大批高鐵、普速列車晚點。

中央氣象台預警，昨起三天，本輪雨雪進入最強影響時段。江淮地區在過去24小時，成為此過程強降雪核心區，湖北中東部、安徽南部、江蘇中北部等地普遍出現大到暴雪，部分地區大暴雪。滬渝高速、滬陝高速、京港澳高速會有較長路段在暴雪及凍雨中穿行。

武漢機場跑道結冰 多航班取消

機場航班也受到影響，湖北武漢機場跑道嚴重結冰，不正常航班數量達259個，取消78個，直飛成都航班取消及延誤率達80%。至於在此輪雨雪天氣的降雪中心河南，信陽市羊山新區藍黑體育公園體育館被積雪壓塌，幸無傷亡。

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