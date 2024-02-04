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移台生根開茶記 串連港味人情味 港客坐坐或傾訴或思鄉 老闆：圍爐互扶持

【明報專訊】台灣的港式茶餐廳並不少見，單是台北西門町便「總有一間在左近」。近年港式餐飲受落、移居台灣的港人數量增長，賦予異地生根的茶記頑強生命力，在台北市大同區的「九月茶餐廳」，儘管地理位置人流不旺，惟經歷3年疫情卻仍屹立不倒。90後老闆Andy用香港味道，在他鄉串連起了口味與人情味，用自己的方式與故鄉同行。

推開紅色大門，目光所及之處皆是香港：店內整面牆是西洋菜南街的街景，有典型的格仔階磚，還有紅Van特有的車頭膠牌，白底黑字街名牌。店內有一個書架，放着以香港為主題的書籍。設計者兼老闆是29歲戴着眼鏡的小伙子，他來台4年，許久未返港，牆上照片是朋友拍攝的，他說：「有時得閒可以望一望（香港街景）。」

Andy十年前在台灣讀建築學系，畢業後原計劃在香港開茶餐廳，但5年前的社會運動，改變了他的想法，「一來是開業成本高，二來是覺得未來看不透」，於是他在2019年再回到台灣，當時投資移民審批的門檻還未提高，他便開了這家名為「九月」的茶餐廳。一來可以讓他在台生根，二來也解決了「人在異鄉，胃在故鄉」的大難題。

盼做真港味 也稍迎合台人口味

「我覺得飲食文化是最難克服的，來旅遊你會接受滷肉飯、麵羹之類，但我就吃不慣，所以開這間餐廳可以滿足自己，解決了自己的一日三餐。」Andy說，店內一些材料例如黃檸檬還是經由香港進口，做到真正的港人港味。

既是港式茶餐廳，自然少不了叉燒滑蛋碟頭飯、公仔麵等快餐，以及經典小食如菠蘿油、西多士、咖喱魚蛋等。但也要稍微迎合當地人的口味。開業之初，他發現台灣人並不喜歡港人吃慣偏硬身的米，「他們喜歡不太硬、較圓的，所以試過好多種米，最後選了壽司米，港人和台灣人兩邊都能接受」。在濃度方面，台灣人偏好健康無糖，港人吃慣重口味，「這些也要微調，不要太油、太鹹、太甜」。

經營4年有多，Andy稱茶餐廳的經營狀况尚算穩定，店內十多張枱，「周末有時（客人）都要在出面排隊」。他認為了解當地文化相當重要，店內的菜單也曾調整多次。例如除了賣經典茶餐廳美食，店內還提供燒賣、鳳爪等港式點心，這原來與台灣人的生活節奏不無關係。

「本身沒打算放入菜單，但台灣人對香港的印象就是點心，我又想間中食下點心。」Andy表示，如果只賣碟頭飯，好難做到香港的翻枱量，「香港生活節奏快，好多食客坐下、吃完、埋單，好快走。但在台灣不一樣，這裏吃完還會hea一hea吹水，一坐就是半天，有點像香港的茶樓」。三五知己相約吹水，點一個碟頭飯再來件鳳爪，便一次過滿足兩個願望。

留台港客訴說移民徬徨 辦活動彼此連結

現時「九月」以台灣客人為主，也有許多香港客人。一些留台港人會向Andy傾訴移民的徬徨與擔心，何時拿到台灣身分證、萬一無法拿到又如何、是否應準備Plan B等等，你來我往成了朋友。

像這種離鄉背井、仍未生根的港人很多，Andy在店內辦過一些放映活動、音樂會，包括讓學生學習打理店舖生意的「一日店長」活動，讓他們彼此連結、成長。後來活動範圍也漸漸擴大到了台灣人，前年在台中辦的市集，參與者就包括了台灣人和原住民。

不僅如此，新冠疫情期間，附近的醫院因「三級警戒」無法叫到便當，他自發製作免費餐點給醫護，初心是想回饋台灣社會，做好在台港人的形象。這一做便做了3個月，醫院的感謝狀，至今還貼在收銀台旁邊的牆上。

思鄉情重吃港味落淚 開地圖街景看變化

雖說「年深外境猶吾境，日久他鄉即故鄉」，但鄉愁難棄。在通關後，好些已移居外國的舊客人，來台也會特意來「九月」坐坐，一嘗思鄉之味。

「有些人可能太久沒吃過（香港味道），真的感觸落淚，我都會安慰下他們，『請你食多件咖喱魚蛋啦』咁。」Andy說，「他們不再回去了，可能會想像，香港到底變成了什麼樣子？什麼時候可以回去？那種回憶和思鄉的情感是很重的，當你吃到小時候的味道，會很感觸的。」Andy戲稱自己算幸運，「因為我每日都食到」。

「其實我有個方法，就是開Google地圖看看香港的街景，無聊的夜晚就開來看看，那些街道變成怎樣，當逛了街。」沒有回港過年打算的Andy笑笑說，「不算好心酸，幾分鐘望一望，又不用買機票」。

現在，有朋友每月飛來台灣找他，還有人寄賣自己的創作、有人留下了香港的書籍，以及他們帶不走的記憶，這好像成了一個離散港人寄託思鄉愁緒的聚腳點。Andy卻不太認可，「在台灣，一間店舖只要有香港人，通常都聚到人，其他地方例如淡水、林口一樣如此。我會說是連着大家的心，圍爐，互相扶持」。

明報記者

相關字詞﹕在台港人

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