關注中國改M503航線 美籲兩岸對話解決

美國國務院發言人當地時間周四回覆台灣《聯合報》稱，美國關切北京在未跟台灣方面協商的狀况下修改航線，有關台海的民航與安全的問題應由雙方對話解決，並強調美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟的壓力，與台灣展開有意義的對話。

中央社引述陸委會發言人詹志宏周四表示，大陸這次突然宣布變更，事先沒有跟台灣商量，民航小兩會已明確向陸方表達關切，也希望兩岸進行一定程度的協商。詹強調，民航小兩會渠道「一直都暢通」。

澳洲新西蘭：台海和平穩定重要

另邊廂，澳洲和新西蘭的外長、防長1日在墨爾本舉行2+2磋商，會後雙方發表聯合聲明，重申台灣海峽地區和平穩定的重要性，對新疆人權問題表示嚴重關切，又對西藏和香港表示擔憂。中國駐新西蘭大使館昨表示，聯合聲明中部分內容對中國內部事務說三道四、指手劃腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對；新疆、西藏、香港、台灣等事務都是中國內政，涉及中方核心利益，不容任何外部勢力干預。