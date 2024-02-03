中石油前董事長王宜林受查 今年嚴打能源領域 中紀委連查多名退休高層

消息：涉能源系統「倒查20年」腐敗行動

曾掌中石油、中海油的王宜林現年67歲，已退休4年，消息稱與能源系統正全面「倒查20年」腐敗行動有關。官方簡歷顯示，王宜林早期在新疆任職，曾任新疆石油管理局黨委書記，2003年7月由中石油新疆油田分公司總經理、黨委書記調任中石油集團總經理助理，後歷任副總經理兼任集團安全總監、集團董事。

2011年，王宜林調任中海油董事長、黨組書記。2015年5月，王宜林重返中石油接任董事長，2020年1月到齡卸任，退居二線擔任全國政協經濟委員會副主任，並獲聘為三峽集團、中核集團外部董事。今年1月11日三峽集團舉行2024年工作會，他仍有出席會議。

今年1月10日閉幕的二十屆中紀委三次全會展望來年工作時稱，2024年要深化整治「金融、國營企業、能源、煙草、醫藥、基建工程及招標」等領域貪腐問題；去年二次全會則稱2023年要深化整治「金融、國營企業、政法、糧食購銷」等領域的腐敗。分析人士認為，從措辭變化，顯示金融、國企反腐仍是頭等大事，而政法已非重點領域，並把能源領域納入主要工作目標。

王曾掌中海油 前下屬被查「靠油吃油」

值得一提的是，王宜林前下屬中石油原黨組副書記兼副總經理徐文榮今年1月6日被開除黨籍，他2020年10月已從中石油離任，此後在一汽集團、中國建材集團擔任外部董事。中紀委稱徐文榮「靠石油吃石油」，大搞權錢交易。徐文榮另曾在2011年至2015年擔任中國海運集團副總經理。

近期中紀委宣布調查的能源系統人員，還有中石油吉林油田公司原副總經理尹旭、中國石油技術開發有限公司原副總經理高京建、中國石化天然氣分公司原黨委書記段彥修、中國石油和化學工業聯合會副會長周竹葉等。

另一邊廂有國企前高層被判刑，曾擔任貴州茅台集團董事長、黨委書記的高衛東，因受賄1.1億人民幣，昨一審被判無期徒刑，高衛東當庭表示服判不上訴。