北京聞風：「民相親」推動「國之交」 ／文：鍾鳴九

中國東盟推官方民間交流

據悉，今年中國和東盟政府部門、民間友好組織、工商學界等將共同開展青年、民間、教育、文化、旅遊、媒體、科技、地方等各領域交流合作。

外交學院亞洲研究所所長郭延軍表示，中國周邊外交理念是「親誠惠容」，其中「親」是心理上的親近感，也是推動中國—東盟命運共同體建設的目標和歸宿。中國—東盟在文明交流互鑑中尋求共識，能夠促進相知相親，也有利於共同維護周邊地區和平、促進共同發展。

北京大學中外人文交流研究基地執行主任、教授王棟認為，人文交流具有「潤物細無聲」的特點，在當前複雜多變的國際形勢和地緣政治中，人文交流是柔性的，能夠直達人心，將中國與世界更加緊密地連接在一起，創造一個更高水平的開放環境，是構建人類命運共同體的路徑。

三藩市願景擴青年交流

增對華認知助穩未來關係

去年11月，國家主席習近平在美國三藩市表示，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。

王棟表示，這是「三藩市願景」中最具有革命性的一項措施，「長遠來看，等這一代青少年成長起來，成為美國各個行業精英的時候，他們來過中國，親自觀察過中國、傾聽過中國，用自己的雙腳丈量過中國，他們懂中國，了解中國，會為未來20年中美關係的長期健康穩定可持續發展奠定紮實的基礎。」

近年來，受新冠疫情和美國政府自特朗普時期開始取消一些留學中國項目的影響，在華美國留學生數量銳減。中美元首三藩市會晤後，兩國民間往來更加活躍。今年1月，美國猶他州友好代表團應邀訪華；美國哥倫比亞大學青年學生代表團應邀到訪北京、成都、深圳等城市。

據王棟的追蹤研究，隨着中美關係緊張，美國民意對華認知不斷惡化，但美國青年始終對中國保持着相對更高比率的正面認知。他分析，青年沒有意識形態上的「冷戰」包袱，也相對更有世界主義的眼光。

王棟表示，美各界尤其教育界對兩國交流的積極性很高，這是中美人文交流的內生動力。他建議，中國還需改善出行、購物、上網等方面的微環境，消除壁壘，打通「堵點」，提高外國學者、學生來華訪問、生活的便利性。

當前，中國已同泰國、新加坡等23個國家全面互免簽證，進一步便利中外人員往來。王棟說：「人文交流深刻反映中華文明印記和內核精神，它的本質是人。國之交在於民相親，國家和國家之間的關係，根本上還在於民眾之間的交往，這也揭示了新型國際關係的規律。」

文：鍾鳴九