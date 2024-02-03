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滬禁網約車浦東機場接單引眾怒 官員：的士供大於求應予保障 輿論批「改革倒退第一槍」

【明報專訊】上海近日通知禁止網約車在浦東機場攬客營運，解釋此舉是因為當地的士「供大於求」，重大樞紐應以保障的士為主，強調春運期間更要嚴禁。有關舉措連日引發社會爭議，深夜抵滬旅客分享寒冬排隊等的士苦况，輿論普遍批評當局做法漠視人民利益，是「改革倒退」、「一刀切」懶政，又助長壟斷。

上海市道路運輸管理局周一（1月29日）發布《關於禁止網約車在浦東機場營運的通知》，稱為確保浦東機場交通順暢有序，特別是春運期間，嚴格禁止網約車在浦東機場區域攬客運營。通知一出，滴滴出行、高德地圖等軟件已無法在浦東機場區域下單。

「我們要在浦東排數小時」

的士司機稱新措施公平

「央視網」昨報道，的士司機普遍對消息感到振奮。「首先是生意會變好。」司機郭師傅稱，的士在機場排隊的時間會縮短，收入會增加。另一名司機張師傅認為，網約車不能在浦東機場接單會更公平，因為網約車不用排隊就可以進機場接人，並且知道乘客目的地，「我們要在浦東排隊好幾個小時，還不知道乘客目的地」。

屢遭的士嫌棄 短途客感不便

網約車司機李師傅則認為，浦東相對虹橋來說，「接到『長差』的概率大一些」，有的網約車司機專接浦東單子，對這批人的影響較大。常年往返於京滬之間的旅客高飛認為這項措施很不方便，「我家距離浦東機場僅有10公里，每次出租車司機接到我，都會嘟囔着自己倒霉，最後弄得大家都並不開心」。

局方：網約車積壓 安全隱患大

「央廣網」刊發文章「對話上海市道路運輸管理局」，該局客運處副處長吳學程在專訪中提到，近日發布的《通知》並非新規，而是重申2016年實施的《上海市網絡預約出租汽車經營服務管理若干規定》。他解釋，網約車導致大客流在一個狹窄區域內積壓，「會有很大的安全隱患」；而的士不挑客，能夠保障客流盡快疏散。

上海市2016年推出的有關規定，提到網約車司機不得在機場、火車站的士站區域內攬客，但一直沒有執行。而且，目前在上海虹橋機場、上海虹橋站仍可下單叫網約車。

沒計劃春運後調整安排

吳學程並稱，浦東機場的士供應充足，要等五六個小時才能接到一單生意。重大樞紐應以「巡遊出租車」保障為主，上述措施將持續，沒有在春運後調整的計劃。

官方說法未能獲網民接受，在一項微博投票中，4.8萬人認為此措施不合理，認為合理的只有4000多票。多數網民認為此舉是為了保護本地司機（的士司機多為本地人）利益。還有人張貼2015年網約車在上海取得國內首個牌照的消息，稱「上海打響了改革倒退的第一槍」。

學者：侵害公平競爭權

華東政法大學法律學院副院長陳越峰表示，春運期間出行量較大，應該是更加充分地組織供給，而不是沒有法律依據，又沒有正當必要理由去限制。他認為，有關限制擴大到整個機場範圍，是「限制了網約車司機運營的權利，侵害了網約車的公平競爭權」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕出租車 網約車 浦東機場

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