駐京周記：春運風雪歸途路

據中央氣象台消息，預計1月31日至2月5日，中國中東部地區將進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程，這也將是2008年以來最複雜春運天氣。作為交通樞紐的河南，也是此次降雪的中心地區。昨日，鄭州局管轄區域內共有43次列車停運。

受此影響，全國各站點都有列車晚點情况發生。記者剛好從北京西站乘車，即便始發站是北京西，車輛也晚點20分鐘以上。到了同樣是北方交通樞紐的石家莊站，車輛晚點情况大幅上升，幾乎一半以上的列車都有延遲情况出現，晚點也都在一小時左右。

乘客較去年大增 列車大延遲

儘管出現列車大幅延遲情况，也抵擋不住旅客回家的熱情。和平日的出行情况比起來，昨日的北京西站可謂人流如潮。每個進站口都有武警站崗警衞，車站候車室也拉起了分界欄杆，將各通道分別區隔，方便乘客有序通行。有些客流較大的車次，還開放了臨近候車室分散旅客乘車。平日隨意落座的候車室，早就座無虛席，排隊等車的旅客隊伍甚至排至候車室外。

儘管去年農曆新年前，疫情管控也已經全面放開，但與記者去年春運的實際體驗相比，今年春運出行的人數比去年有着極大增長，列車服務也有較高提升。

靜音車廂受年輕人歡迎

高鐵內高聲喧譁、接打電話、外放影片等一系列不文明行為一直受人詬病，各地鐵路局對此也推出了高鐵靜音車廂。趕在春運時，記者這次也終於體驗了一次靜音車廂。在靜音車廂內，乘務員會提示乘客將手機調至靜音，影片、音樂都需要戴耳機播放。有人在車廂內接打電話，乘務員也會馬上提示乘客走出車廂。據記者了解，因為靜音車廂在買票時相比普通車廂多出一些選項，選擇靜音車廂的旅客也大多數是年輕人。

不止靜音車廂，春運期間，自廈門始發開往北京、上海、南京等方向的部分16節車廂高鐵列車開設了「遛娃艙」，供帶娃家庭使用。車廂內有許多親子互動玩具和小遊戲、童書等紓解兒童情緒的設施，對帶娃的家長，和其他需要休息的旅客，都是更加人性化的設施和服務。

駐京記者 王佩凡