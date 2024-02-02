春運高峰期 河南遇暴雪 2009年來最強 逾八成高速收費站關閉

據中國天氣網消息，中東部地區從周四起一連五日，將出現入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程。據中央氣象台發布，預計此次過程中陜西、山西中南部、河北、河南等地降雪量可達10至20毫米，局部地區超過30毫米。

8000交警助融雪 多景區閉園

中央氣象台昨早發布今年首個冰凍橙色預警，這是自2010年設立冰凍預警標準以來，發布的最高級別的冰凍預警。同時發布暴雪藍色預警，中國氣象局啟動三級緊急應變。

河南位於本輪大範圍雨雪過程中的核心區域。累計降雪量和積雪深度可能達到或突破歷史同期極值。在周三，河南多個景區已發布閉園公告，包括洛陽的老君山景區、駐馬店市老樂山景區等。為應對31日夜間到來的強降雪，河南高速交警總隊調度8000人、700輛車，全省高速公路實行路警聯勤機制，加緊融雪除冰。

貨車司機被困 恐服務區過年

受降雪及路面結冰影響，河北、山西、內蒙古、遼寧等地共封閉80個路段，關閉1133個收費站。「九派新聞」報道，在山西，有部分高速公路路段封閉，從事貨車托運的秦先生被困於長治市的武鄉服務區。他表示，高速道路地形崎嶇比較危險，只能在服務區等待解鎖，並已等待12小時。「積雪深度有10厘米，還在繼續下，若這樣的天氣持續，恐怕就要在服務區過年了」。

據「紅星新聞」昨報道，在河南鄭州工作的李女士原計劃周末返回家鄉駐馬店，但是看到天氣預報，立即將高鐵改簽到1月29日晚。到達鄭州東站時，發現站內乘客比往日多了許多。「我搜了一下，發現我這條路線上當晚的高鐵班次基本上都沒票了」。

正值春運返鄉高峰期，中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨印發通知，要求紮實做好災害防範應變工作，確保交通路網暢通，特別要針對春運高峰，加強調度，及時調配運輸工具和人員，將雨雪冰凍災害造成的影響降到最低。

對於外界關注此次大範圍雨雪冰凍天氣，會否超越2008年初的南方雨雪冰凍災害，中央氣象局表示，這次雨雪冰凍天氣的持續時間、低溫強度、冰凍範圍都不及2008年。