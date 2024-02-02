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貴州村民設宴 官方灑鹽惹議政府致歉

【明報專訊】在貴州畢節市威寧縣，近日有村民在一間飯店為嬰孩辦滿月酒；當地政府獲悉後，派出副鎮長率隊衝入餐廳阻止，更將鹽巴灑到食物中。影片曝光後引發熱議，鎮政府最終道歉。

網上影片顯示，一批配戴證件的工作人員進入餐廳，拿出一包一包鹽巴往桌上的菜餚灑下。他們還進入廚房，灑到蒸籠裏，以破壞酒席食物。

在影片引發網民熱議後，威寧縣政府網站周三（31日）發布通報，稱1月30日，小海鎮某飯店有村民為其孩子舉辦「剃頭酒」（滿月酒），趙姓副鎮長帶領鎮村相關工作人員前往勸阻，過程中「溝通不暢」，發生往食物中撒鹽等「不當行為」。通報又指，小海鎮黨委政府對事件高度重視，已對相關人員嚴肅批評教育，並要求作出深刻檢討。相關人員已於31日向村民致歉，獲得諒解。

多年嚴打濫辦酒席 官民屢衝突

公開資訊顯示，畢節市多年來持續嚴打濫辦酒席，強調堅決抵制巧立名目、借機斂財的酒席，因而多次發生官民衝突。1月26日，威寧還曾發布了《威寧縣「推進移風易俗，倡樹文明新風」倡議書》，倡導文明和諧的關係，抵制人情攀比、跟風宴請；堅決不操辦、不參加搬家、祝壽、參軍、升學、滿月等其他酒席。

針對此次灑鹽事件，央廣網昨發布評論，稱以各種名義大辦酒席的現象仍很常見，不僅鋪張浪費，也加重了人們的經濟負擔。但改變一個地方長期形成的風俗，不能操之過急，而要循序漸進，要通過良好的溝通來達成共識。簡單粗暴只會適得其反。

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