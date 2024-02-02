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五角大廈列長江存儲中國軍事企業

【明報專訊】美國五角大廈周三更新在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」名單，新增列入名單的企業包括中國記憶體廠長江存儲、人工智能（AI）公司曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力，美方宣稱這些企業與中國軍方合作。中國駐美國大使館表示反對，譴責美國濫用國家力量。外交部昨表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。

指與中國軍方合作 中方強烈反對

據美國國防部網站，更新名單是依照2021財政年度國防授權法案（NDAA）1260H節法定要求。路透社報道，列入名單不意味立即禁止，但給被指定的企業帶來重大聲譽風險，並向美國實體發出嚴厲警告，提醒它們與這些企業開展業務存在風險。該名單也可能增加美國財政部制裁這些企業的壓力。

環球網報道，對於美方的這一無理操作，中國駐美國大使館發言人回應表示反對，譴責美國濫用國家力量，指是與美國所聲稱的「對市場競爭和國際公平貿易承諾」的背道而馳。

外交部發言人汪文斌昨就此表示，美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營的信心，損害美國企業和投資者的利益，終將反噬自身。汪文斌強調，中方敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。

涉走私軍用部件 美起訴4中國人

另據美國之音報道，美國司法部周三宣布起訴4名中國公民。根據法庭文件，4人被控從2007年5月開始至2020年7月，非法通過中國和香港的空殼公司，出口和走私受美國出口管控的物件，包括可以用來生產無人機、彈道導彈系統和其它軍事終端用途的電子產品及部件，把它們送至伊朗。最終有利於與伊朗軍方有關聯的實體。美國當局已向他們發出了逮捕令，4人目前在逃。

美國司法部聲明提到，起訴書只是指稱，被告在法庭被排除合理存疑而定罪之前，推定無罪。

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