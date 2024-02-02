學者：民進黨失執政優勢 面臨藍白強勢監督

中通社引述東海大學政治系教授潘兆民指出，在野立委席次已過半數，朝野間對立恐進一步加劇，民進黨作為執政黨勢必要越來越謙卑。他認為，對於掌握8席立委的「關鍵少數」民眾黨及黨主席柯文哲，展現主體性是最重要的策略，選後的議題合作上，應該會傾向進行「在野合作」，履行大選前監督執政黨的承諾。

朝野對立機會大 法案料難推

台灣「NOWnews今日新聞」引述高雄大學政治法律系教授廖義銘表示，若各黨進入立會後，始終在重大議題上不能做到良性溝通，無論誰當上院長，都無法給予民眾安心的感覺，在無法跳脫黨團利益、意識形態的鬥爭下，台灣目前的憲政體制並無效率，未來幾年立法院運作「非常悲觀」。台大政治系教授王業立提及，現階段來看，朝野對立機會還是最大，未來可能像核能、年金改革、兩岸政策等法案推動難度會更高。

資深媒體人黃揚明指出，未來立法院運作韓國瑜並非重點，關鍵還是在藍綠白三黨的協商機制，若能成功建立好的模式和溝通管道，讓各法案在推動時，朝野不需要進行激烈對抗，那韓國瑜就能發揮很好；反之，民眾黨就會成為藍綠在議題間的和事佬或是關鍵少數，韓國瑜的立院龍頭角色，相較之下就沒這麼重要了。