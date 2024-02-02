明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

韓國瑜當選立法院長 江啟臣任副院長 賴清德盼多通過利民法案 柯文哲冀促朝野合作

【明報專訊】台灣立法院第11屆立委昨（1日）報到，並舉行正、副院長選舉，藍綠白三黨團進團出、票票入匭，最終由國民黨立委韓國瑜當選立法院長、國民黨立委江啟臣當選立法院副院長，即日宣誓就職。三黨議席不過半，將共掌新立會。各黨亦送上祝賀，期待未來理性溝通合作。

據中央社報道，台灣新一屆立委昨上午8時開始簽名報到，走紅毯進入議場宣誓就職。宣誓及合影後，上午10時30分開始院長選舉。此前民進黨團推派游錫堃、蔡其昌爭取連任，國民黨團推舉不分區立委韓國瑜、立委江啟臣，民眾黨團由不分區立委黃珊珊爭取龍頭。

三黨票票入匭 亮票證沒跑票

由於新立法院三黨不過半，藍、綠兩黨事前已祭出黨紀，要求票票入匭。三黨立委投票時，除了由各黨團人員監票，立委也分別以不同的方式亮票，證明自己沒跑票。國民黨立委更是遵循黨主席朱立倫的「軍令狀」，以6人小組方式一字排開，公開亮票。

各黨立委均投給自家被推舉人，第一輪投票未有候選人得票數過半，由得票前二高的韓國瑜、游錫堃進入第二輪投票。民眾黨8席立委第二輪皆未進場，最終韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票，順利當選立法院長。

游錫堃辭立委 料王正旭遞補

連任失利的游錫堃隨即發出辭職聲明，表示「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務」。台媒指他早已做好退休打算，接下來將回故鄉宜蘭生活。至於其不分區立委遺缺，預計將由民進黨不分區立委名單排名13的HOPE癌症希望基金會董事長王正旭遞補。

下午副院長投票上演相同「劇情」，民眾黨第一輪將票投給自家不分區立委張啟楷。第二輪江啟臣以54票勝出蔡其昌51票，當選第11屆立法院副院長。

韓：會協調各黨 遇糾葛不用警察權

韓國瑜、江啟臣昨傍晚宣誓就職。韓國瑜宣誓後受訪表示會立刻啟動立會改革，協調各政黨，期盼從2024年開始立法院是一個講理的地方，並承諾議事遇到糾葛時不會動用警察權。對於此前民進黨主席、總統當選人賴清德質疑他在擔任立法院長後，帶縣市長去大陸的中聯辦、國台辦，韓國瑜回應會謹遵憲法，扮演好立法院長責任，「賴清德不必過度擔憂」。

賴清德昨晚出席活動時，也恭賀「韓江配」奪下立院龍頭，表示立法院是民意最高殿堂，亦是民主重要象徵，希望未來立法院在各政黨既競爭又合作之下，能夠多多通過利民法案，對外也能持續進行立會外交，拓展台灣國際空間。他也透露，大選後不久游錫堃就向他表達，若未能如願當選立法院長，將辭去立委職務、栽培新的人才，他很欽佩游錫堃的風骨。民進黨中央、台灣總統蔡英文也發聲明祝福。民眾黨主席柯文哲昨也在Facebook恭喜韓國瑜當選，並表示韓國瑜了解庶民心聲，為人海派，溝通能力強，期待他能促進朝野合作，以及政黨間良性互動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞