韓國瑜當選立法院長 江啟臣任副院長 賴清德盼多通過利民法案 柯文哲冀促朝野合作

據中央社報道，台灣新一屆立委昨上午8時開始簽名報到，走紅毯進入議場宣誓就職。宣誓及合影後，上午10時30分開始院長選舉。此前民進黨團推派游錫堃、蔡其昌爭取連任，國民黨團推舉不分區立委韓國瑜、立委江啟臣，民眾黨團由不分區立委黃珊珊爭取龍頭。

三黨票票入匭 亮票證沒跑票

由於新立法院三黨不過半，藍、綠兩黨事前已祭出黨紀，要求票票入匭。三黨立委投票時，除了由各黨團人員監票，立委也分別以不同的方式亮票，證明自己沒跑票。國民黨立委更是遵循黨主席朱立倫的「軍令狀」，以6人小組方式一字排開，公開亮票。

各黨立委均投給自家被推舉人，第一輪投票未有候選人得票數過半，由得票前二高的韓國瑜、游錫堃進入第二輪投票。民眾黨8席立委第二輪皆未進場，最終韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票，順利當選立法院長。

游錫堃辭立委 料王正旭遞補

連任失利的游錫堃隨即發出辭職聲明，表示「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務」。台媒指他早已做好退休打算，接下來將回故鄉宜蘭生活。至於其不分區立委遺缺，預計將由民進黨不分區立委名單排名13的HOPE癌症希望基金會董事長王正旭遞補。

下午副院長投票上演相同「劇情」，民眾黨第一輪將票投給自家不分區立委張啟楷。第二輪江啟臣以54票勝出蔡其昌51票，當選第11屆立法院副院長。

韓：會協調各黨 遇糾葛不用警察權

韓國瑜、江啟臣昨傍晚宣誓就職。韓國瑜宣誓後受訪表示會立刻啟動立會改革，協調各政黨，期盼從2024年開始立法院是一個講理的地方，並承諾議事遇到糾葛時不會動用警察權。對於此前民進黨主席、總統當選人賴清德質疑他在擔任立法院長後，帶縣市長去大陸的中聯辦、國台辦，韓國瑜回應會謹遵憲法，扮演好立法院長責任，「賴清德不必過度擔憂」。

賴清德昨晚出席活動時，也恭賀「韓江配」奪下立院龍頭，表示立法院是民意最高殿堂，亦是民主重要象徵，希望未來立法院在各政黨既競爭又合作之下，能夠多多通過利民法案，對外也能持續進行立會外交，拓展台灣國際空間。他也透露，大選後不久游錫堃就向他表達，若未能如願當選立法院長，將辭去立委職務、栽培新的人才，他很欽佩游錫堃的風骨。民進黨中央、台灣總統蔡英文也發聲明祝福。民眾黨主席柯文哲昨也在Facebook恭喜韓國瑜當選，並表示韓國瑜了解庶民心聲，為人海派，溝通能力強，期待他能促進朝野合作，以及政黨間良性互動。

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