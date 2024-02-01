首宗腦機植入 清華：臨牀試驗成功 術後訓練3月 四肢癱瘓者可控氣動手套自行飲水

與Neuralink不同 電極放大腦硬膜外

清華大學強調，與馬斯克領導的Neuralink腦機介面不同，該校的無線微創植入腦機介面NEO（Neural Electronic Opportunity）把電極放在大腦硬膜外，通過長期動物試驗研製，不會破壞神經組織；採用了近場無線供電和傳輸信號，體內毋須電池，患者可以終身使用。

據「央視網」消息，首宗患者是因車禍引起的頸椎處脊髓完全性損傷，處於四肢癱瘓狀態已經14年。去年10月24日，宣武醫院院長趙國光團隊和清華大學教授洪波團隊共同完成無線微創腦機接口NEO臨牀植入試驗。試驗將兩枚硬幣般大小的腦機接口處理器植入患者顱骨中，成功採集感覺運動腦區顱內神經信號。

手術後10天患者出院回家。居家使用時，體外機隔着頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或者手機上，實現腦機接口通訊。經過3個月的居家康復訓練，該患者目前可以通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。此外，患者脊髓損傷臨牀評分和感覺誘發電位測量情况均有改善。報道稱，第二宗脊髓損傷患者植入已於去年12月19日成功進行，信號接收正常，正在居家康復訓練中。

分析：半侵入式電極是臨牀落地技術路徑

央視網引述醫療行業資深投資人柳丹的評論，稱以Neuralink為代表的全植入式腦機接口技術路徑，面臨長期安全性、臨牀手術接受度等多方面問題，商業化可能最少還需要5至10年。但以NEO為代表的半侵入式電極是信號質量與落地難度和創傷性折中的結果，將是未來首個臨牀落地的技術路徑。

腦機介面通過記錄和解讀大腦信號，實現大腦和電腦之間直接通訊。一方面可以幫助漸凍症、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復；另一方面有望實現腦機融合智能，直接拓展人腦資訊處理能力。