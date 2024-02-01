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台立院長選舉民眾黨投自己 民進黨：保送韓國瑜

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲昨日帶領該黨8名立委當選人舉行記者會，宣布一致決議推舉該黨立委黃珊珊今天角逐立法院長，若首輪沒能產生新任議長，民眾黨團8名成員將不會參與第二輪投票。民進黨黨團批評民眾黨和國民黨「沆瀣一氣、共同沉淪」，直言很清楚就是保送國民黨的韓國瑜。

中央社報道，新一屆立委今天報到，將選出新任立法院正副院長。國民黨由韓國瑜、江啟臣搭檔參選，民進黨推派現任正副院長游錫堃、蔡其昌競選連任。

國民黨此次大選奪得52席立委，另包括獨立參選的國民黨籍立委陳超明、無黨籍立委高金素梅，共掌握54票；民進黨則拿下51席、民眾黨獲8席，三黨不過半。根據規定，立法院正副院長選舉，第一輪投票以得到出席者過半數票數者當選，若無結果，得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

藍白同稱立委會亮票

換言之，民眾黨一輪投自己、二輪不投票，等於國民黨勝券在握。國民黨團書記長洪孟楷昨表示，為確保票票入匭，國民黨立委投票將公開展示以示負責。

對於民眾黨的決定，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，這是他在第一天就預測的結果，就是保送韓國瑜，這是沆瀣一氣、共同沉淪。民眾黨立委黃珊珊表示，由中立的民眾黨擔任議長，才能深化民主和公眾利益，為台灣撐出更多理性討論空間。

民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨作為第三勢力，不想當小藍、小綠，希望成為台灣新政治的代表。他強調，今天投票時，民眾黨8名立委（均為不分區立委）一定要亮票，只要跑票就會開除黨籍，只當一天立委。

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