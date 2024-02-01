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陸M503航線移近中線 台：破壞現狀 西向東飛開兩銜接線 京稱常規工作無需協商

【明報專訊】大陸民航局宣布今天起，在台海上空劃設的M503航線，不再偏西（大陸一側）飛航，同時啟動銜接M503航線的W122、W123由西向東飛行。對於北京單方面改動航線，台灣當局表示嚴正抗議，譴責陸方「破壞台海現狀」、危害飛航安全；有分析認為北京是在模糊台海中線、抹去台灣的法律存在。大陸國台辦昨回應稱，啟用這一航線是陸方民航空域管理的常規工作，「無需與台方協商」。

大陸在2015年公告，在東南沿海劃設M503航線，以及向西連接浙江東山、福州、廈門的W121、W122、W123的銜接航線（見圖），惟遭台方反對。後經兩岸協商，達成M503實際飛行西移6海里的共識，一直只啟用南下運行。2018年，大陸宣布啟用M503北向航線，同時啟用W121、W122及W123西行路線。

大陸民航局1月30日晚在官網公布新措施，取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。此外，後續還將啟用W122、W123銜接航線由西向東運行，並稱此舉「提升空域運行效率」。

福州廈門飛台 不再繞行北方

此次安排意味今天起M503航線將更貼近海峽中線，等於回到2015年最初的規劃。W122、W123銜接航線的啟用，也意味未來福州、廈門飛往台灣的航班，不再繞行北方航路，而是直接自西向東飛往台灣。

台灣陸委會對大陸宣布取消飛行偏置措施表達嚴正抗議、強烈不滿，指大陸未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安、不尊重台灣，刻意以民航包裝對台政治。行政院長陳建仁說，大陸片面更改航線，破壞雙方自2015年起的協商結論，也對飛安造成影響，他要譴責這種破壞現狀的不適當行為。

昨日在北京的國台辦記者會上，發言人陳斌華表示，M503航線在上海飛行情報區內，設立和啟用該航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，並是「為緩解相關空域航路擁堵」，保障航空安全，無需與台方協商。他還指出，航線運行優化有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

分析：加大台空防監測壓力

「美國之音」報道，美國智庫外交關係協會研究員塞克斯（David Sacks）說，毫無疑問這是北京對台灣發動的「法律戰」，打算藉此抹去台灣的法律存在；而台灣難抗衡此種灰色地帶行動。中央社亦引述台國防安全研究院國安所長沈明室表示，M503航線取消偏置，將加大台灣空防監測壓力，這是大陸執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動。戰略學者揭仲稱，M503航線調整後，新航線與台海中線的距離僅剩約7公里，這將擠壓台灣防空系統的預警和反應時間，也試圖完全消除台海中線的存在。

針對「模糊台海中線」論，陳斌華表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂「海峽中線」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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