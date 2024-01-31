08雪災後最複雜春運天氣 華中華東迎大雨雪

中央氣象台預計，今日至2月5日，中東部地區進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程。10個省份將出現暴雪或大暴雪，河南、河北、山東、遼寧、湖北等地的日降水量或累計降雪量具有極端性，河南、湖北、安徽、湖南、貴州5省將出現凍雨，並伴有較大範圍雷電。

專家分析，本次中東部地區將遭遇的雨雪過程是自2008年以來最複雜的春運天氣。具體方面體現在降水相態複雜、雨雪轉換複雜、凍雨範圍大、強降雪落區仍有調整可能等。中央氣象台微博一連兩日發布河南降雪預報圖，形容雪大到「離譜」，鄭州部分地區積雪可達30厘米。

當前正處於春運返鄉的高峰期，由於今年春運40天預計有八成共計72億人次自駕出行，中央氣象台警告，雨雪冰凍天氣將嚴重影響春運，請有出行計劃的公眾密切關注天氣預報，提早規劃行程安排，確保安全出行。新華社昨報道，國務委員諶貽琴近日在河南調研民政和殘疾人工作，強調要進一步做好救助幫扶工作，確保困難群眾溫暖過冬、安全過節。