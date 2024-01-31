足協前書記受賄2254萬 于洪臣認罪候判 中超總經理續審

受賄提供經營晉級競聘幫助

央視新聞報道，黃石市檢察院指控，于洪臣先後利用擔任國家體育總局足球運動管理中心副主任，中超聯賽有限責任公司董事長，中國足協副主席、黨委書記，國家體育總局田徑運動管理中心主任，中國田徑協會副主席兼秘書長等職務便利，為相關單位和個人在公司經營、聯賽晉級、職務競聘等事項上提供幫助，從2010年4月至2023年2月期間，非法收受財物2254萬餘元，其中350萬元尚未實際取得。檢察機關提請以受賄罪追究于洪臣的刑事責任。

在昨日的庭審中，檢方出示相關證據，于洪臣作最後陳述，當庭表示認罪悔罪。庭審最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

中國福特寶足球產業發展公司原總經理、中超聯賽有限責任公司原總經理董錚受賄案，當日也在湖北省松滋市法院開庭，案件仍在繼續審理當中。

于洪臣從瀋陽體育學院畢業後被分配在國家體育總局群體司，主要負責業餘訓練和青少年工作，2008年出任新成立的「2008年北京奧運會備戰辦公室」副主任。2016年7月18日，「里約熱內盧奧運會中國奧運代表團」成立，于擔任足球項目領隊之一。

去年3月29日，于洪臣和董錚同日被查。而在他們之前，前國家男子足球隊主教練李鐵、足協秘書長劉奕、足協常務副秘書長兼國管部長陳永亮、足協主席兼黨委副書記陳戌源、足協紀委主任王小平、足協競賽部長黃松已先後「落馬」。

足協主席兼黨委副書記陳戌源受賄案一審前日在黃石市中級法院開庭，拉開中國足壇系列反腐案庭審序幕。被控受賄超過8000萬元的陳戌源當庭認罪，與陳戌源同日受審的還有足協前國管部部長陳永亮，以及武漢市足球管理中心前競賽部部長劉磊，案件分別在湖北咸寧市、嘉魚縣法院開庭。