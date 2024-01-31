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民眾黨立院龍頭投票達共識 今公布意向

【明報專訊】台灣新一屆立法委員2月1日報到，當天將選出立法院新任正副院長。民眾黨主席柯文哲昨（30日）與該黨新科立委開會，就立院龍頭投票意願達成共識，今日上午將舉行記者會公布答案。為防投錯票，國民黨團昨模擬投票流程，並通過由傅崐萁出任新一屆黨團總召；傅強調當天「跑票者」會予以最嚴厲黨紀處分。

藍營總召傅崐萁：

缺席視跑票 最嚴厲處分

新一屆立院三黨席次不過半，民進黨推現任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨由韓國瑜、江啟臣角逐正副院長，擁有8席的民眾黨成為關鍵少數，投票動向受到外界關注。據中央社，民眾黨主席柯文哲今日上午9時30分將和該黨立委共同舉行記者會，除公布黨團三長（總召、副總召、幹事長）外，也會公布投票意願和新會期任務。

國民黨立院黨團昨在中央黨部舉行大會，由於立委賴士葆日前退出總召選舉，會上以鼓掌的方式通過由立委傅崐萁擔任新任黨團總召，洪孟楷任書記長、首席副書記長為林思銘。會上討論正副院長投票流程，當天國民黨立委以分組方式投票，各組成員投票要「團進團出」，彼此照應、監票，確保票票入匭。傅崐萁表示，每位藍委的投票都會非常清楚，未出席者視同跑票，會予以最嚴厲黨紀處分。大會非常明確支持韓國瑜、江啟臣擔任立院正副院長，大家要團結一心。黨團人士指出，會中也討論請離島立委在投票前一天返台，避免投票當天發生航班延誤的狀况。

民進黨團總召柯建銘昨說，大家在乎的是立法院長在外交的重要，如果講「憲法九二共識」的韓國瑜當選，會不會被中共控制，呼籲民眾黨自己要想清楚。

相關字詞﹕國民黨 民眾黨 台灣立法院

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