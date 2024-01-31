深圳GDP增6% 領跑北上廣 推進新階段灣區建設 開建深港國際服務城

深圳市第七屆人民代表大會第五次會議昨開幕，綜合中新社等內地媒體報道，覃偉中在大會表示，2023年深圳市地區生產總值（GDP）3.46萬億元（人民幣，下同）、按年增長6%，實現年初確定的目標。這與北京、上海、廣州相比，2023年深圳以6%的GDP增速，領跑內地四大一線城市。

上海2023年GDP為4.722萬億元、年增5%，北京GDP為4.376萬億元、年增5.2%。全國有5個城市GDP超3萬億元，深圳位居滬京之後，其後是廣州和重慶。

今年目標5.5%

深圳市政府工作報告亦提出2024年深圳經濟社會發展主要預期目標（見表），包括GDP增長目標為5.5%；戰略行新興產業增加值超1.5萬億元、增長7%以上；固定資產投資預期增長10.0%，其中工業投資計劃增長15%以上，完成基礎設施投資2200億元、新型基礎設施投資1400億元等。

工作報告顯示，2023年深圳新推出便利港澳居民到深圳旅遊、消費、商務活動等28項服務措施；深港口岸全面恢復通關，日均通關42萬人次。新孵化港澳創業項目243個。前海地區引進落地151家全球頭部服務商，港澳專業人士在前海備案執業範圍增加到22類。

深化前海改革開放

打造「6+6」集聚區

工作報告也提到，2024年深圳將制定實施《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》專項方案，計劃開工建設深港國際服務城，引進港澳及國際優勢學科科研項目10個以上，新增高端科研機構、頂尖企業研發中心、高水平科研團隊20個以上。

同時，將高標準規劃建設沙頭角深港國際消費合作區，積極推進沙頭角口岸及配套商業空間改造升級。繼續加強與港澳更緊密合作，全面深化前海改革開放，聚焦深港現代服務業合作，打造融資租賃、供應鏈、國際諮詢、財稅服務等「6+6」集聚區，引進全球頭部服務商50家。河套聚焦深港科技創新合作，加快推動稅收優惠等便利創新要素流動的政策落地，支持深港高校聯合成立研究生院，建成深港開放創新中心。

此外，深圳將深入實施灣區通工程，推進港深西部鐵路、前海口岸、南澳口岸規劃建設，深化跨境人民幣業務創新試驗區建設，開創服務貿易創新發展示範區，打造數字貿易國際樞紐港。

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