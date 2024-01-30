留學生機場遭盤查遣返 駐美使館嚴正交涉

稱皆華盛頓入境 有人被扣留逾10小時

中國駐美國大使館網站消息，通知指出，遭美邊境執法人員盤查滋擾的留學生，均持有合法證件，他們主要是回國休假、赴第三國旅游或參加會議後返美，或新生入學時赴美，期間受長時間盤問，所攜電子設備被檢查，有的甚至被限制人身自由逾10小時，被禁與外界聯繫。

謝鋒周日（28日）在使館舉行的「紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動」致辭說，美方「中國行動計劃」的寒蟬效應還未消除，近期佛羅里達州又立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作。謝稱，每月數十名留學生等中方赴美人士被拒絕入境，該些學生無犯罪紀錄，赴美返校時卻被帶進「小黑屋」接受長達8小時盤問，想聯繫父母卻被拒絕，被貼標籤，甚至被強制遣返、禁止入境，絕對無法接受。

謝鋒指美自損科研 批礙兩國關係

謝鋒表示，將教育交流合作政治化、工具化，不僅阻斷留學生求學之路、改變其人生規劃，也將導致美國尖端人才流失，危害其自身科研環境和創新活力。謝質疑，若正常人員往來被人為割斷，兩國可如何維護和發展關係。

中國駐美使館指摘美邊境執法人員有關做法，「給中方留學人員學業造成嚴重影響，心理帶來極大傷害」，強調高度重視維護中國留學人員安全和合法權益，已就此向美方提出嚴正交涉。

使館同時提醒打算赴美留學者，謹慎選擇自華盛頓杜勒斯國際機場入境，若遇美方邊境執法人員盤查，應沉着冷靜，理性配合，妥善應對；若遇不公對待，留存必要證據投訴。

今年1月初，外交部發言人汪文斌曾表示，美國自詡開放包容和學術自由，卻錯誤制定並頒布實施第10043號行政令，濫用國家安全概念，將學術研究政治化、武器化。第10043號總統公告是時任美國總統特朗普2020年5月簽署的總統公告，禁止與中國軍民融合戰略有關的學生和研究者獲得美國大學學習簽證。