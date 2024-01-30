晤賽塔 王毅信泰撐中國統一

新華社報道，王毅表示，中方讚賞賽塔就職後，將中國作為東盟以外首訪國家，充分體現對中泰關係高度重視，加深兩國傳統友誼，加強中泰一家親；泰國是本地區重要國家，中方樂見泰方為地區穩定及世界和平發揮積極作用。王稱，作為全面戰略合作伙伴，中泰加強友好互信，亞洲和平就多份保障；密切互利合作，地區發展就多份動力；加快建構命運共同體，人類前途就多份光明。

王讚貢獻和平 盼增經貿投資合作

王毅說，中國始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰就是要落實兩國領導人共識，推動各領域合作，使「中泰一家親」親上加親。王毅表示，中方讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解和支持中國統一大業。中方也將繼續支持泰方維護國家主權安全、發展振興。中方願與泰方保持高層交往，加深人文交流，以互免簽證為契機，推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域合作。雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設、打通泛亞鐵路中線、實現地區互聯互通、盡早落實「中老泰聯通發展構想」，為兩國長遠發展加入新動力。

賽塔表示，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策。他稱，王毅外長訪泰期間，雙方簽署互免簽證協定，有利加強兩國經貿人文交流，增進人民友誼，讓泰中兩國更親密；泰方積極參與共建「一帶一路」，希望兩國主管部門加強溝通，加快推進有關項目，提升地區互聯互通水平。