球壇貪案兩日審5人 足協前主席認罪 陳戌源受賄8800萬 擇期宣判

足協前副主席中超前總經理今受審

據新華社報道，黃石市檢察院指控，被告陳戌源2010年至2023年，先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務便利以及職權、地位形成，為相關機構和個人在項目承包、投資經營、賽事安排等提供幫助，非法收受他人給予的財物共逾8103萬元（人民幣，下同，約8825萬港元）。檢察機關提請以受賄罪追究陳的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示相關證據，陳戌源及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭主持下發表意見，陳作出最後陳述，表示認罪悔過。法庭並宣布擇期宣判。

中央紀委國家監委宣傳部和中央電視台聯合攝製的電視紀錄片《持續發力縱深推進》第四集〈一體推進「三不腐」〉，曾介紹陳戌源的案情。陳當選足協主席的前一晚，有兩名地方足協負責人各送上30萬元人民幣「老規矩」，此後陳先後收受多間球會錢財共數千萬元。鏡頭前，陳流淚並稱：「我想深深地向全國球迷，真的要謝罪。如果有後悔藥可以買，我願意用我的生命把它買回來，我也不會再去幹這種事情。」

陳入足壇10年 曾寄語球員勿貪錢

公開資料顯示，陳戌源1956年出生，長年就職上海港務局。2003年，陳成為上港集團董事長，10年後，上港集團收購「上海東亞俱樂部」，並改名「上海上港足球俱樂部」，陳正式踏上足球之路。2019年5月，陳擔任中國足協換屆籌備組組長，開始任職中國足協；同年8月起，擔任中國足協主席，同年12月起兼任中國足協黨委副書記。

陳戌源擔任足協主席期間，主持推出一系列改革措施，包括組建職業聯盟，推出「限薪令」等，但外界對他褒貶不一。2019年上海上港俱樂部賽季動員大會上，陳戌源曾向球員講話：「我在這裏真誠告誡所有球員，足球是高尚運動，不要讓金錢給玷污了，扭曲了。如果以金錢放在第一位，職業生涯不會有前途，一個人真正的脊樑骨是信仰和理想。」

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