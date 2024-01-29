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推動兩岸皮膚科交流 台名醫彭于賓滬猝逝

【明報專訊】台灣知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓（圖），上周五（26日）在上海猝逝，台灣皮膚科醫學界一片哀傷。台媒指，彭于賓日前到上海準備交流，但上周五早晨到下榻飯店的健身房跑步時，卻發生急性心肌梗塞，被發現時已倒臥在地，疑似心血管疾病病發，目前家屬尚未對外說明。

綜合《聯合報》、TVBS等台媒報道，彭于賓積極推動兩岸皮膚科學交流，創立了台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會，並擔任理事長；同時也是台灣醫用雷射光電學會的重要理事，對於提攜後輩不遺餘力，彭在上海猝逝消息一出，台灣醫學界一片嘩然。

和彭于賓熟識的皮膚科醫師透露，彭生前專精於注射相關皮膚科微整形技術，更經常在各項皮膚科學術論壇中擔任主持人。他不僅醫術高明，對於提攜後輩也不遺餘力，是個「個性大喇喇，很願意助人的人」。

彭于賓猝逝消息傳出後，不少網民湧入他的facebook專頁哀悼，「兩岸皮膚科痛失英才」、「學長，我會記住你給我所有的教誨」、「願您一路好走」；台灣醫用雷射光電學會也特別發文：「敬愛彭于賓院長，我們懷着沉痛的心情跟您告別，願您在天國安息。」

彭于賓平常忙碌於兩岸醫療事務，但也注重健康，不僅熱愛高爾夫球，也喜歡跑步，他曾在facebook上分享說，「就算工作忙碌但還是會想運動一下，有空檔可以打球感覺很棒，能調適連續工作緊繃的心情，對我來說也是種休息在對岸」。去年底，他參加完一次跑步比賽後，還希望能到香港跑「渣馬」，「希望跑步的習慣能維持下去，慢慢跑，不要受傷，近期目標是2024年2月的渣打馬拉松，報了21K半馬組別，期待能拿到滿意的成績」 。

相關字詞﹕醫學界 兩岸交流 猝逝 彭于賓

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