民進黨市議員遭毆打 稱被迫下跪致歉同黨立委 王美惠被點名 斥林煒軒誹謗

民進黨：譴責違法暴力行為

綜合中央社等台媒報道，林煒軒昨上午與助理跑行程，座駕在嘉義市世賢路三段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方兩名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

林煒軒指出，此事是遭人製造假車禍毆打，且與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因為被毆打後、警方未到場前，對方還喝令要他下跪向某立委道歉。林煒軒隨後在facebook說明遭襲擊過程，並指出「對方要我下跪高喊『我對不起王美惠』；事實上，從2年前選舉，我已多次被黑衣人恐嚇，這次我必須勇敢，一定提告到底。」

民進黨嘉義市立委王美惠昨中午發聲明表示，並不了解1年多前選舉糾紛，但絕不容許選舉暴力發生。她下午再發表聲明指出，「林議員」將行車糾紛操弄成政治事件，這是粗糙嫁禍手法。聲明提到，「林議員」指名道姓地惡意栽贓、故意抹黑，這種行為非常荒謬，也令人錯愕及不解。

王美惠指出，這些年為了民進黨團結，再多的委屈都一再隱忍。但現在用行車糾紛操弄成為政治事件，對於這種莫須有的指控及誹謗將會提告，也希望「林議員」謹言慎行。

涉打人兩男稱行車糾紛

台媒報道指，案發時，警方趕到現場將涉嫌打人的吳姓男子、楊姓男子帶回派出所詢問，兩人供稱是行車糾紛，且看到對方在打電話以為是要找人助陣，才會動手毆打。

民進黨發言人吳崢昨表示，民進黨譴責所有不理性、違法的暴力行為，蓄意的暴力攻擊，已經觸犯了民主社會及法治的底線，民進黨不會姑息此類行為發生。民進黨中央已責成組織部副主任劉厚承前往嘉義，關心林煒軒並了解事件始末。吳崢說，呼籲社會大眾拒絕任何形式的暴力，理性對話，共同維護台灣民主社會的穩定。