明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

公示擬聘「處長之子」惹關注 地質大學：說明公平透明

【明報專訊】中國地質大學近日擬聘教師公示時，其中一名「處長之子」引發關注，大學回應稱「過程公開透明」。但網民質疑標註擬聘用人員的親屬關係並非利益迴避而是有意「近親繁殖」。

網民質疑非利益迴避

位於北京的中國地質大學水資源與環境學院，1月18日到24日公示8名2024年教師崗招聘初試通過人員，公示信息顯示，張博愛奇，博士研究生，擬聘為教師崗（事業編），其父親是該校發展規劃與學科建設處處長張壽庭。應聘人員姬韜韜的備註，則是博士後合作導師是水資源與環境學院副院長蔣小偉，邢世平的博士生導師為水資源與環境學院院長郭華明。三人擬聘用人員身分遭網民強烈質疑，引發熱議。

對於事業編招聘公示親屬師生關係，中新網引述中國人民大學公共管理學院教授馬亮向表示，備註親屬師生關係，說明高校更加注重近親屬迴避、利益迴避和公平招聘，避免親屬師生關係干擾影響選人用人。

據「頂端新聞」報道，中國地質大學（北京）工作人員回應稱，「學校有相關規定，整個過程都是公開透明的，所以才會主動公開這些信息」。但後續是否也會公示類似信息，該工作人員表示不清楚。因為公示期滿，上述公示已從該學院官網撤下。

另有網民指，事實上，中國地質大學自2022年始已有類似要求，但在以往的招聘中，並非每名擬聘用者都公示利益迴避或親屬關係、師生關係。網民質疑此番標註，或存在以親屬師生關係干擾影響選人用人。

相關字詞﹕公示 中國地質大學 招聘

上 / 下一篇新聞