公示擬聘「處長之子」惹關注 地質大學：說明公平透明

網民質疑非利益迴避

位於北京的中國地質大學水資源與環境學院，1月18日到24日公示8名2024年教師崗招聘初試通過人員，公示信息顯示，張博愛奇，博士研究生，擬聘為教師崗（事業編），其父親是該校發展規劃與學科建設處處長張壽庭。應聘人員姬韜韜的備註，則是博士後合作導師是水資源與環境學院副院長蔣小偉，邢世平的博士生導師為水資源與環境學院院長郭華明。三人擬聘用人員身分遭網民強烈質疑，引發熱議。

對於事業編招聘公示親屬師生關係，中新網引述中國人民大學公共管理學院教授馬亮向表示，備註親屬師生關係，說明高校更加注重近親屬迴避、利益迴避和公平招聘，避免親屬師生關係干擾影響選人用人。

據「頂端新聞」報道，中國地質大學（北京）工作人員回應稱，「學校有相關規定，整個過程都是公開透明的，所以才會主動公開這些信息」。但後續是否也會公示類似信息，該工作人員表示不清楚。因為公示期滿，上述公示已從該學院官網撤下。

另有網民指，事實上，中國地質大學自2022年始已有類似要求，但在以往的招聘中，並非每名擬聘用者都公示利益迴避或親屬關係、師生關係。網民質疑此番標註，或存在以親屬師生關係干擾影響選人用人。