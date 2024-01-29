3月起進「免簽時代」 王毅：中泰一家親

綜合新華社、央視新聞報道，中國與泰國在泰國曼谷簽署互免簽證協定，該協定將從3月1日起生效。

王毅表示，很高興新年伊始舉行首次中泰外長年度磋商，共同就落實習近平主席同泰國領導人會晤成果，推進中泰命運共同體建設深入交換意見，達成很多共識。除了兩國簽署了互免簽證協定；雙方同意加快中泰鐵路建設，全力落實中老泰聯通發展構想，盡快打通泛亞鐵路中線。中國將進口更多泰國優勢農產品，支持更多中國企業赴泰投資興業，培育新能源汽車、數字經濟、綠色發展合作新增長點。雙方也要加強執法安全合作，嚴防電詐、網賭、販毒等跨境犯罪行為，為兩國人民交往與合作提供安全舒心的環境。

此外，雙方承諾堅持真正的多邊主義、開放的區域主義，加快中國東盟「五大家園」建設，加快「南海行為準則」磋商，共同維護東盟中心地位。中方支持泰國當好瀾湄合作共同主席國，建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。

兩國旅遊關鍵詞搜索飈

中泰免簽消息公布後，點燃兩國旅遊熱情。據「第一財經」報道，內地旅行公司攜程平台上，泰國相關關鍵詞搜索前一天增長超7倍，其中，機票、酒店環比增長均超6倍。上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省份居民搜索泰國較多。中國遊客搜索最多的泰國目的地是曼谷、布吉島、清邁、蘇梅島、芭堤雅。

攜程國際版泰國站點上，中國相關關鍵詞搜索熱度環比前一天增長超4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。