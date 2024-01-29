明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

3月起進「免簽時代」 王毅：中泰一家親

【明報專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅同泰國副總理兼外長班比舉行年度磋商後，昨共同會見記者。王毅表示，中泰簽署了互免簽證協定，兩國將邁入「免簽時代」，相信將迎來兩國人民交流的新高潮，中國赴泰遊客必將大幅度增長。「我們更歡迎泰國朋友們到中國去，感受中國大地的生機活力，中國人民的熱情友善，中國老百姓的煙火氣息。『中泰一家親』，兩國人民要愈走愈親，愈走愈近，日子愈過愈紅火。」

綜合新華社、央視新聞報道，中國與泰國在泰國曼谷簽署互免簽證協定，該協定將從3月1日起生效。

王毅表示，很高興新年伊始舉行首次中泰外長年度磋商，共同就落實習近平主席同泰國領導人會晤成果，推進中泰命運共同體建設深入交換意見，達成很多共識。除了兩國簽署了互免簽證協定；雙方同意加快中泰鐵路建設，全力落實中老泰聯通發展構想，盡快打通泛亞鐵路中線。中國將進口更多泰國優勢農產品，支持更多中國企業赴泰投資興業，培育新能源汽車、數字經濟、綠色發展合作新增長點。雙方也要加強執法安全合作，嚴防電詐、網賭、販毒等跨境犯罪行為，為兩國人民交往與合作提供安全舒心的環境。

此外，雙方承諾堅持真正的多邊主義、開放的區域主義，加快中國東盟「五大家園」建設，加快「南海行為準則」磋商，共同維護東盟中心地位。中方支持泰國當好瀾湄合作共同主席國，建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。

兩國旅遊關鍵詞搜索飈

中泰免簽消息公布後，點燃兩國旅遊熱情。據「第一財經」報道，內地旅行公司攜程平台上，泰國相關關鍵詞搜索前一天增長超7倍，其中，機票、酒店環比增長均超6倍。上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省份居民搜索泰國較多。中國遊客搜索最多的泰國目的地是曼谷、布吉島、清邁、蘇梅島、芭堤雅。

攜程國際版泰國站點上，中國相關關鍵詞搜索熱度環比前一天增長超4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。

相關字詞﹕旅遊 免簽 王毅 中泰關係

上 / 下一篇新聞