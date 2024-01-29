台選後會晤 專家：及時亮明底線

中新社引述中國國際問題研究院美國研究所副所長張騰軍表示，今年是中美建交45周年，此晤正值台灣選舉之後。中美高層互動一直繞不開台灣問題。然而近期美方的一些消極舉動，給台海和平穩定製造了麻煩。王毅此番再次就台灣問題表明中方立場，及時亮明原則底線，嚴肅警告美方不要在台灣問題上發出錯誤信號，是形勢發展的必須。

中美元首三藩市會晤之後，中美關係仍面臨經貿摩擦等「舊疾」。在會晤中，王毅指出，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能藉此遏制打壓他國的發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進一步討論。張騰軍說，「就經貿科技領域美方持續不斷的遏制打壓行為，中方提出反對，具有較強現實針對性，有助於中美妥善管控分歧，幫助企業解決在開展經貿合作中面臨的各種問題。」

白宮對此次會晤發聲明指出是「坦率、實質性和建設性的」。內地官媒則稱兩人圍繞落實兩國元首三藩市會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了「坦誠、實質性、富有成果」的戰略溝通。「美國之音」對此評論稱，中方使用的「富有成果」與美方使用的「建設性的」相比，中方對結果可能更為滿意。