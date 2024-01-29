台選後會晤 專家：及時亮明底線

【明報專訊】白宮國家安全顧問蘇利文和外長王毅結束了在泰國首都曼谷的新一輪會晤。中國學者指出會晤在台灣大選後舉行「時機特殊」，中方就台灣問題及時亮明原則底線，同時針對經貿摩擦等「舊疾」，有助於中美妥善管控分歧，幫助企業解決在經貿合作中面臨的各種問題。
中新社引述中國國際問題研究院美國研究所副所長張騰軍表示，今年是中美建交45周年，此晤正值台灣選舉之後。中美高層互動一直繞不開台灣問題。然而近期美方的一些消極舉動，給台海和平穩定製造了麻煩。王毅此番再次就台灣問題表明中方立場，及時亮明原則底線，嚴肅警告美方不要在台灣問題上發出錯誤信號，是形勢發展的必須。
中美元首三藩市會晤之後，中美關係仍面臨經貿摩擦等「舊疾」。在會晤中，王毅指出，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能藉此遏制打壓他國的發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進一步討論。張騰軍說，「就經貿科技領域美方持續不斷的遏制打壓行為，中方提出反對，具有較強現實針對性，有助於中美妥善管控分歧，幫助企業解決在開展經貿合作中面臨的各種問題。」
白宮對此次會晤發聲明指出是「坦率、實質性和建設性的」。內地官媒則稱兩人圍繞落實兩國元首三藩市會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了「坦誠、實質性、富有成果」的戰略溝通。「美國之音」對此評論稱，中方使用的「富有成果」與美方使用的「建設性的」相比，中方對結果可能更為滿意。