習拜擬今春通話 美卿年內訪華 王毅晤蘇利文 稱台獨是中美最大挑戰

據「美國之音」報道，蘇利文（Jake Sullivan）與王毅26、27日在曼谷會晤兩天共12個小時。這是台灣大選結束後，中美最高層級官員首次面對面會晤。白宮資深官員在電話簡報會表示，會議讓雙方能深入討論實質議題，並就兩國關係發展與面臨的關鍵問題戰略性深入對話。

料今春舉行軍事海事磋商

該名官員說，蘇利文和王毅之間的「悄然低姿態管道」是兩國「負責任管理競爭和緊張局勢的重要方法」。蘇利文與王毅同意維持這項戰略溝通管道，並將尋求更多溝通管道，不僅是內閣層面、雙向訪問，還包括兩國領袖通話。至於拜登（Joe Biden）與習近平的確切通話日期，這名官員表示尚未敲定，但預計在未來數個月內舉行。

這名官員還證實，布林肯今年將再次訪問北京。布林肯是去年訪問中國的首名美國內閣官員，中國的對口官員此後回訪美國。不過其強調，美國外交溝通管道並未改變對中國態度。蘇利文指出，美中存在競爭，但不尋求發生衝突。蘇利文也與王毅討論雙方恢復軍事交流、推動打擊毒品合作與解決人工智能安全與風險。中美還預計今年春季將舉行軍事海事磋商與戰區指揮官交流。

在台灣議題方面，據中國官媒央視引述王毅說法表示，「台灣是中國的一部分」，而台獨是台海和平穩定最大風險，也是中美關係的最大挑戰。突出了對台灣議題的高度關切。白宮新聞稿在台灣議題只提了一句話：蘇利文向王毅強調「維護台海和平穩定的重要性」。兩者的不同表達可能顯示雙方在台灣議題未達成共識。

蘇利文和王毅自從去年5月底以來大約每過隔4個月就在美國以外舉行會談。他們2023年5月10日到11日在奧地利維也納會談，2023年9月16日到17日在馬耳他會談，1月26日到27日在泰國曼谷會談。他們去年10月在王毅訪問華盛頓期間也舉行了會談。

台謝美支持台海和平立場

台外交部昨表示，蘇利文在與王毅會晤時，強調維持台海和平穩定的重要性，台外交部對於美國再次堅定公開重申支持維護台海和平穩定的堅定立場，表達誠摯歡迎與感謝。對於王毅對台灣問題的說法，台外交部反駁，指台灣一向致力維持現狀，以維護區域及台海和平與穩定，然而中國（大陸）卻不斷挑釁、威脅周邊國家，並屢以台海議題挾持他國，挑撥台灣與其他國家關係。

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