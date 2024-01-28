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王毅晤蘇利文 允元首將經常聯繫

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨（27日）結束與美國白宮國家安全顧問蘇利文為期兩天的新一輪會晤。王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實；台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」；美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」承諾，支持中國和平統一。蘇利文強調維護台海和平穩定的重要。

新華社報道，雙方在泰國在曼谷會晤，同意共同落實「三藩市願景」：兩國元首將保持經常聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，善用目前戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則展開討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行「中美人工智能政府間對話機制」首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

王毅指出，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能泛政治化和泛安全化，更不能藉此遏制打壓他國發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進一步討論，並討論中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

白宮：台海和平重要 正籌習拜通電話

白宮聲明，蘇利文重申儘管美中處於競爭，但兩國都需阻止它轉向衝突或對抗。聲明也提到正為兩國元首通電話作準備。

禁毒工作組下周北京會晤 阻芬太尼輸美

美國NBC News報道，下周美中將在北京就禁毒合作舉行正式高層級會晤，目的是限制芬太尼流入美國。路透社則引述美國財政部長耶倫稱，美中經濟工作組不久將在北京舉行會議，就中國經濟形勢展開更廣泛討論。她認為現階段金融和房地產市場不會對美國經濟產生重大溢出效應。

隨着中美關係緩和，一架來自美國波音工廠的波音737 MAX 8飛機昨飛抵廣州白雲機場，交付南方航空公司，是中國2019年停飛737 MAX系列後，波音公司再向中國航空公司交付該系列飛機。

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