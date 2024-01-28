韓江明訪民眾黨 柯強調閉門開會 國民黨立委質疑欠透明 被批無限上綱

在新一屆立法院手握8席位的民眾黨，訴求立院改革，柯文哲前天拋出將邀請藍綠正副院長角逐者到該黨立院黨團溝通，說明立法院改革的想法，以確定該黨立委集體投票意向。

中央社報道，韓國瑜預定明日同江啟臣前往拜訪，他並通過facebook表示，願意撇開外界流言紛擾，誠意溝通、尋求在野支持，希望打開合作契機、保持良好互動。江啟臣則表示，「韓江配」若沒有韓國瑜院長，他必果斷退出副院長選舉，信守與韓國瑜「同進同出」的政治承諾。

藍營促避嫌枱底交易 鞏改革正當性

國民黨多名立委則強調，這項拜會活動應公開。立委王鴻薇昨表示，公開是為防範被誤會為密談交換條件，也可加強立會改革正當性。另一國民黨立委當選人廖偉翔也建議這場會面公開、透明，讓雙方將理念講清楚，當然必會有理念不同，但就看能否找到求同存異之處。

綠營明薦候選人 游錫堃：獲提名後去

民進黨黨團明日推薦正副院長候選人，預料擬推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任。游錫堃昨在台中受訪表示，內心已「有所決定」，認為自己有當選機會，要等民進黨提名，成為推薦候選人，就會拜票。蔡其昌亦表示，若民進黨黨團正式提名游錫堃搭配蔡其昌為下屆正副院長候選人，會配合到各黨團拜會。

柯文哲昨在台中出席「感恩見面會」謝票，會後指出，因藍綠都有朋友，乾脆開大門走大路，舉辦會議讓大家面對面討論，給予說明機會。對於閉門會議遭質疑不夠透明，柯文哲說，公開透明不是網絡直播，這是無限上綱，會議結束後提供媒體訪問，才是正常渠道，並重提君悅飯店「藍白合」討論一幕「哪是討論事情，根本是破局而已」。