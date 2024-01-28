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15省GDP增速未達標 黑龍江2.6%包尾

【明報專訊】截至上周五（26日），除湖北、新疆外，29省（區、市）公布2023年經濟增長成績單以及2024年GDP增速目標，其中有15省未完成去年目標，黑龍江、江西、湖南、河南的實際GDP增速與目標數值相差明顯。展望2024年，27個省份公布整體處於4.5%至8%的GDP增速目標。

據《經濟觀察報》報道，相較西藏、海南、內蒙古等15個省份跑贏全國5.2%的GDP增速，黑龍江以2.6%增速（年初目標為6%左右）位列全國倒數第一，連續兩年未能完成目標。除工業經濟增速的放緩拖累黑龍江經濟增長，該省統計局上周三（24日）也提到去年不利因素包括「洪澇自然災害、油氣煤炭等大宗產品價格下降、大型重點企業檢修等」。

黑稱受累洪災 大宗產品跌價

河南去年實際GDP增速為4.1%，自2020年連續4年低於全國平均數。河南省政府秘書長朱鳴上周三表示，去年河南經濟總體處疫後恢復期、修復期、調整期，經濟增長態勢趨勢持續「穩定向好」。

上海去年GDP增長5%亦未達標（5.5%以上），今年目標設在5%。「澎湃新聞」引述上海市長龔正昨日表示，實現5%目標「有信心、有底氣」；要達成目標也要經過努力，「必須奮力一跳甚至奮力兩跳」。

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