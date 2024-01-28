中朝副外長平壤磋商 允鞏合作護共同利益

孫衛東上周五抵達朝鮮訪問，訪問團當晚向朝鮮已故領袖金日成及金正日的銅像敬獻花籃。中國外交部指出，孫衛東與朝方官員會談，就中朝關係、國際地區形勢等共同關心問題廣泛深入交換意見；雙方高度評價近年兩國關係發展成果，再次確認維護、鞏固、發展中朝關係是兩黨和兩國政府堅定不移的立場。

雙方一致同意按照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以中朝建交75周年暨「中朝友好年」為契機，加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作，密切多邊協調配合，推動中朝關係持續發展。雙方商定「中朝友好年」主要活動安排。

朝鮮「勞動新聞」報道，朴明浩與孫衛東會談，一致同意擴大和發展兩國各領域友好交流與務實合作，並討論各種地區和國際問題，包括東北亞局勢，重申兩國外交部門合作的重要。

此前有外媒估計，孫衛東此訪是為中方領導人訪朝鋪路，不過兩國官媒未披露孫有否談及相關議題，也未具體報道雙方討論的東北亞局勢內容。