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銀川31死爆炸 兩副省級官員警告處分

【明報專訊】寧夏銀川去年富洋燒烤店「6．21」爆炸事故導致31人死亡，官方昨公布國務院調查結果，認定生產安全責任事故各方責任人，宣布已立案偵查15名涉案人員；同時處理68名官員，包括寧夏政府副主席陳春平、銀川市委書記趙旭輝兩名副省部級官員因失職失責受黨內處分，銀川政法委書記李永寧等5官涉職務犯罪正受查。

68官員遭問責 5涉瀆職

新華社報道，國務院事故調查組調查認定事件因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店違規操作導致泄漏爆炸；並認為事件暴露地方黨委政府及其有關部門專項整治敷衍、源頭管理失職、氣瓶檢驗充裝作假、燃氣經營配送使用管理混亂、餐飲場所安全缺規管、執法檢查寬鬆。涉事企業具相關違法違規行為。

富洋燒烤店實際控制人張洪顯、寧夏龍江清潔能源有限公司法人張曉東等15人涉嫌重大責任事故罪被拘查，其中11人已批准逮捕。公職人員方面，陳春平、趙旭輝分別被黨內警告、嚴重警告處分，李永寧等5人涉嫌嚴重違紀違法和職務犯罪接受審查調查。

另外銀川市政府、興慶區委區政府，各級住建、市監、商務、綜合執法、行政審批、公安、消防救援等部門61名公職人員因失職失責被處理。其中，被撤銷黨政職務的有寧夏住建廳書記馬漢文、副廳長李有軍、城建處長趙玉軍，以及寧夏市監廳長楊少華、銀川副市長劉甲鋒、興慶區書記張青雅、區長鄧彥林、副區長閆軍等。

此外，針對近期連續發生江西新余39死火災等事故，內地從上周五（26日）起至3月底組織展開消防安全集中除患攻堅大整治行動。

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