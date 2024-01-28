「群猴虐貓」捱轟 動物園轉軚誘捕救貓

昆明動物園過去10年安排猴山內「猴貓共居」滅鼠，近日網民揭發群猴疑似虐待兩貓後引發公憤。據澎湃新聞報道，昨天一早，動物園猴山已擠滿市民及遊客，不少人8時便趕到現場，確認貓的狀况。昆明市民李女士表示，在網上看到短片，一大早就趕來。「貓咪太可憐了，希望它們能夠脫離猴山。」

昆明動物園昨日中午再發聲明稱，經與中國小動物保護協會商議，決定立即以誘捕方式將貓移出猴山。主要做法是在猴山設置誘捕籠，籠內放置貓喜愛的食物，在貓採食時將其捕獲；捕獲後，將為貓全面體檢，結果會對外公布。

大批網民昨透過直播平台觀看捕貓過程，但兩隻貓始終未見。晚上6時許，隨着園區遊客離去，「消失」一天的貓終於現身。中國小動物保護協會工作人員王玉國表示，兩隻貓看起來大致不錯，救出來後將帶回北京。

各地網民也紛紛發帖，稱南昌、通遼、大理等地的動物園也存在貓猴共處的現象。「九派新聞」報道，南昌動物園回應稱是野貓為找飼料自己爬進去；大理洱海公園動物園飼養員承認放一隻貓進去捕鼠，無遊客投訴。